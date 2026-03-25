Esta es la procesión más corta de la Semana Santa de Córdoba: sale el Viernes Santo y dura poco más de cuatro horas

La Semana Santa de Córdoba llenará de procesiones la capital del 29 de marzo al 5 de abril, cuando 38 hermandades recorrerán las calles ante la atenta mirada de devotos y curiosos. Con los itinerarios ya trazados y los horarios fijados, todas las cofradías, a excepción de la Entrada Triunfal (La Borriquita) el Domingo de Ramos, inician por la tarde, entre las 16.00 y 17.00 sus estaciones de penitencia, finalizando alrededor de la medianoche o comienzo de la madrugada.

Este horario depende de donde partan y la distancia entre su templo y la carrera oficial. Así, hay hermandades que destacan por tener un recorrido más largo y pasan más horas en la calle, mientras que otras transitan por un recorrido más corto y con un horario más ajustado. ¿Sabes cuál es la hermandad que está menos horas en la calle? Te lo contamos.

La procesión que menos dura

El hecho de que muchas de las hermandades de la Semana Santa de Córdoba, como puede ser la Santa Faz o El Perdón tengan sus parroquias en el centro de Córdoba o cercano a él, sumado a que todas las procesiones deben pasar por la carrera oficial, ubicada en la Mezquita-Catedral y su entorno, hace que muchos de los recorridos sean similares en cuanto a duración y recorrido. Sin embargo, hay una cuya estación de penitencia tiene una duración algo menor al resto: la hermandad del Santo Sepulcro.

El Sepulcro, en Córdoba, el Viernes Santo de 2025 / CHENCHO MARTÍNEZ

Esta cofradía, que sale el Viernes Santo, comienza a su estación de penitencia a las 18.25 horas desde la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos, en la plaza de la Compañía, para regresar a las 22.35 horas. Esto supone una estación de penitencia de 4 horas y 10 minutos, algo más breve que la de la hermandad de La Pasión, que sale el Miércoles Santo, y que está estipulado que esté 4 horas y 25 minutos en la calle.

Itinerario

Este es el itinerario de la hermandad del Santo Sepulcro: salida desde la parroquia de Salvador y Santo Domingo de Silos, en la plaza de la Compañía (18.25 horas), Claudio Marcelo (18.40), San Fernando (19.00), Cruz del Rastro (19.20), entrada en carrera oficial (19.45), Puerta del Perdón (20.10), Catedral (20.20), Patio de los Naranjos (20.40), salida carrera oficial (20.50), San Fernando (21.30), plaza de la Compañía (22.20) y entrada al templo (22.35 horas).