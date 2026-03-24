Semana Santa de Córdoba 2026
La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario
El Tercio Gran Capitán 1º de la Legión no estará en la estación de penitencia del Jueves Santo
La hermandad de la Caridad contará en Córdoba este Viernes Santo con el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión para la celebración de su tradicional vía crucis que tendrá lugar en la mañana del viernes 3 de abril en la Iglesia Compás de San Francisco.
La Legión se mantiene así fiel a su cita con el Señor de la Caridad en la Semana Santa de Córdoba, aunque no estará presente en la estación de penitencia de esta hermandad en el Jueves Santo.
Desde el año 1969, la hermandad realiza, en la mañana del Viernes Santo, un solemne vía crucis por las calles de su feligresía llegando hasta la Catedral, en el que el Señor de la Caridad es llevado a hombros de los Caballeros Legionarios.
El Tercio Gran Capitán es hermano de honor de la hermandad de la Caridad desde el año 1951, de ahí su presencia habitual en la estación de penitencia de la cofradía. Además de su ausencia este 2026, también faltaron a la cita en 2023 y 2022, y esto también sucedió en 1995, 1996, 2009 y 2015, en estos dos últimos casos siempre por el mismo motivo de tener que estar presente en Málaga.
Horario y recorrido del vía crucis de La Caridad
El vía crucis mantiene el itinerario y horario habitual de años anteriores. La salida será a las 11.00 horas desde la parroquia de San Francisco y se estima que la entrada en la Catedral tendrá lugar a las 12.00 horas, para posteriormente volver a su templo, donde se espera su entrada a las 14.00 horas.
Jesús Crucificado, en una obra anónima del siglo XVI, será portado a hombros por caballeros legionarios del Tercio Gran Capitán. Le acompañarán la banda de Tambores y Cornetas del Tercio Gran Capitán, 1º de la Legión.
El itinerario es el siguiente:
- Compás de San Francisco
- San Fernando
- Cardenal González
- Magistral González Francés
- Patio de los Naranjos
- Interior S.I.C.
- Puerta del Perdón
- Céspedes
- Pza. Agrupación de Cofradías
- Blanco Belmonte
- Pza. de Las Tendillas
- Duque de Hornachuelos
- Conde de Cárdenas
- Cuesta Luján
- San Fernando
- Compás de San Francisco
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