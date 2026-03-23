El año maldito de la Semana Santa de Córdoba: solo tres hermandades completaron la estación de penitencia

La Semana Santa de Córdoba es una de las manifestaciones religiosas más conocidas y reconocidas de la tradición cofrade nacional. Ya sea por la belleza de sus imágenes, por el inigualable entorno monumental por el que discurre su carrera oficial o por el fervor de los devotos que llenan las calles al paso de las hermandades, es una cita imperdible de esta tradición tan arraigada.

No hay una Semana Santa de Córdoba igual a otra y cada año permanece en la memoria de los cofrades por uno o varios motivos de excepción. Un estreno en el paso, una nueva marcha que emociona al paso de las imágenes, una saeta, una instantánea para el recuerdo. Pero también quedan impresos en la memoria los malos momentos, y esos años que no fueron tan buenos para la celebración.

Recientemente, si hay una Semana Santa que dejó huella en los devotos cordobeses fue la Semana Santa de Córdoba de 2024. Ese año, la celebración quedó marcada por la lluvia, las cancelaciones y los regresos apresurados. Sirva como ejemplo un dato demoledor: solo tres de las 37 hermandades completaron su estación de penitencia.

Nuestro Señor de los Reyes sale entre paraguas al Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, donde al final se refugió la hermandad de la Vera Cruz. | PABLO CABRERA / JUAN M. NIZA

Aguacero en marzo

La Semana Santa de 2024 coincidió con la última semana del mes de marzo, del 24 al 31 de dicho mes. Fueron unos días marcados por la lluvia, que cayó en modo aguacero, las fuertes rachas de viento y las bajas temperaturas, con un ambiente más propicio del invierno que de la primavera.

Los avisos amarillos por temporal tuvieron su reflejo en los 158,2 litros por metro cuadrado que se registraron en los ocho días de Semana Santa, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Dicho de otro modo: más de la cuarta parte (el 27,7%) de la media de que suele llover en Córdoba en todo el año, que es de 593,2 litros por metro cuadrado.

Nazarenos de La Estrella se protegen de la lluvia. / Pablo Cabrera

El resultado fue devastador para las cofradías cordobesas: cirios sin encender, puertas que no llegaron a abrirse, cortejos pendientes del radar meteorológico y muchos fieles marchándose a casa con la sensación de haber perdido una de las semanas más especiales del año. Para el mundo cofrade, fue un golpe doloroso. Para Córdoba, una Semana Santa casi irreconocible.

De las 37 hermandades llamadas a hacer estación de penitencia, treinta ni siquiera llegaron a poner su cruz de guía en la calle, mientras que otras cuatro tuvieron que acelerar el regreso o buscar refugio a mitad del recorrido. Solo tres procesiones lograron terminar con normalidad, en una Semana Santa que superó incluso a la de 2013, hasta ahora una de las más castigadas por la meteorología.

Las tres cofradías afortunadas

Las hermandades que, no sin cierta incertidumbre, pudieron completar su estación de penitencia en la Semana Santa de 2024 fueron la Entrada Triunfal, popularmente conocida como la de la Borriquita, el Domingo de Ramos, y el Lunes Santo solo salieron La Sentencia y el Vía Crucis, que acabaron su recorrido sin novedad aprovechando un inesperado paréntesis en la lluvia.

Si para algo sirvió aquel año negro fue para reabrir el debate sobre cómo actuar ante situaciones meteorológicas extremas. Las dudas en torno a horarios, decisiones de última hora y cambios en los recorridos pusieron sobre la mesa la necesidad de revisar protocolos y fijar criterios más claros para futuras ediciones.