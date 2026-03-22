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Hermandad del Calvario

Una nueva bambalina enriquece el palio de la Virgen del Mayor Dolor de Córdoba

La pieza ha sido confeccionada en oro fino por la bordadora local Mercedes Castro

Miembros de la cofradía y el autor del trabajo, en el Calvario. | CHENCHO MARTÍNEZ

Miembros de la cofradía y el autor del trabajo, en el Calvario. | CHENCHO MARTÍNEZ

Francisco Mellado

Córdoba

La hermandad del Calvario ha presentado este domingo la nueva bambalina frontal del palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor en un acto celebrado en su casa de hermandad. Esta pieza se alza como una de las grandes novedades patrimoniales de la próxima Semana Santa.

El bordado ha sido realizado por la cordobesa Mercedes Castro Pareja, siguiendo un diseño conjunto de Juan Manuel Chiachío Castro, Fernando Chiachío Romero y José Luis Vivas Cabello. Confeccionada en oro fino sobre terciopelo morado, la bambalina destaca por su riqueza ornamental y estilo barroco, incorporando diversas técnicas tradicionales de bordado que le otorgan textura, profundidad y elegancia.

El conjunto se estructura en torno a un entramado de roleos, con motivos vegetales, hojarascas de acanto y flores de gran volumen que aportan movimiento y dinamismo a la pieza. En el centro se aprecia un corazón atravesado por un puñal, símbolo del Mayor Dolor y referencia a la profecía de Simeón en el Evangelio de san Lucas, elaborado en plata de ley, repujada y cincelada por el orfebre cordobés Emilio León.

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La bambalina mantiene la forma original diseñada en 1981 por fray Ricardo de Córdoba, con un corte recto en la parte superior y un arco trilobulado invertido en la inferior. El remate se completa con una malla de torzal de oro trenzada a mano y un fleco de canutillo doble del taller del artesano sevillano Sergio Guzmán, dotando al conjunto de un acabado elegante y armonioso, que refuerza el valor artístico y devocional del palio de la Virgen del Mayor Dolor.

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