La Fundación Cajasol abre al público los secretos de la artesanía cofrade con visitas a talleres de orfebrería, talla y cera

La Fundación Cajasol ha desarrollado durante las primeras semanas de marzo una serie de visitas guiadas a talleres de orfebrería, talla y cera con el objetivo de acercar al gran público unos oficios fundamentales en la vida de las hermandades y cofradías de Semana Santa y de Gloria.

La iniciativa se enmarca en el ciclo Tramos de Cuaresma, un programa que la entidad impulsa en sus distintas sedes andaluzas y que en Córdoba ha puesto el foco en tres disciplinas esenciales del patrimonio cofrade. A través de estas visitas, los participantes han podido conocer de primera mano cómo se crean algunas de las piezas que después forman parte de pasos, palios, cultos y celebraciones religiosas.

Del taller de Emilio León a la talla de José Carlos Rubio

La primera de estas visitas tuvo lugar el pasado 4 de marzo en el taller del orfebre Emilio León, autor de numerosas obras vinculadas al patrimonio cofrade cordobés. Entre ellas figuran el paso de Nuestra Señora de la Fuensanta, copatrona de la ciudad, los candelabros de cola del palio de María Santísima de Gracia y Amparo o un singular incensario realizado para Estados Unidos, de 1,20 metros de altura por 60 centímetros de ancho.

Visita a la fábrica de cera Bellido en Andújar. / CÓRDOBA

La segunda cita se celebró el 11 de marzo en el taller de talla de José Carlos Rubio Valverde, artesano de la madera que inició su trayectoria con apenas trece años y que continúa una saga familiar de artesanos iniciada por su abuelo. De su taller han salido obras tan conocidas como el actual paso del Santísimo Cristo de la Agonía de Córdoba, además de numerosos trabajos repartidos por distintos puntos de España.

Estas visitas han permitido poner rostro y contexto a unos oficios muchas veces poco visibles, pero imprescindibles para entender la dimensión artística, devocional y patrimonial de la Semana Santa cordobesa.

La ruta se amplía hasta Andújar con la Cerería Bellido

La última actividad de este ciclo se desarrolló el pasado 16 de marzo y llevó a los participantes fuera de la capital cordobesa hasta la localidad jiennense de Andújar, donde visitaron la Cerería Bellido. Se trata de una empresa familiar con casi 140 años de historia, especializada en la elaboración de cera virgen de abeja.

Visita al taller de orfebrería de Emilio León. / CÓRDOBA

Esta firma suministra sus productos a numerosas hermandades andaluzas, así como a iglesias, conventos y catedrales de toda España, e incluso a la industria cinematográfica española, lo que da idea del alcance y la singularidad de un oficio que sigue manteniendo procesos tradicionales ligados al mundo cofrade.

Con esta propuesta, la Fundación Cajasol no solo ha ofrecido una actividad cultural dentro de su programación de Cuaresma en Córdoba, sino que también ha contribuido a divulgar el valor de unos trabajos artesanos que forman parte de la identidad de la ciudad. Porque detrás de cada paso, cada candelería o cada cirio hay manos, historia y oficio; y abrir esos talleres al público es también una forma de proteger y reconocer ese patrimonio vivo.