Cofradías
El cambio que revoluciona el Lunes Santo de la Semana Santa en Córdoba
Esta jornada pasa de contar con cinco a seis cofradías en la calle este 2026
La Cuaresma va llegando a su fin y la Semana Santa cada vez está más cerca. El olor a incienso, que se percibe desde hace semanas en las calles cordobesas se vuelve cada vez más intenso. Los devotos ultiman los preparativos y las imágenes aguardan en sus templos, impecables, una salida, ya cercana. Desde el 29 de marzo al 5 de abril la ciudad se viste de gala para celebrar la muerte y resurrección de Cristo.
Este año, la semana grande de los cofrades llega con importantes cambios en Córdoba. Nuevas imágenes se unen a la carrera oficial y otras cambian de horario. Si bien, hay un cambio que tiene en vilo a los devotos y a los vecinos de Cañero.
Se trata de la incorporación de la Presentación al Pueblo a la carrera oficial. Hasta ahora, la hermandad de Cañero procesionada el Sábado de Pasión y, a partir de este año, se incorpora al cortejo del Lunes Santo. De este modo, esta jornada pasa de contar con cinco a seis cofradías en la calle y trae consigo algunos cambios en los recorridos y horarios del resto de pasos.
Esta nueva incorporación responde a un único propósito: "el engrandecimiento de la Semana Santa cordobesa, siempre desde el respeto a nuestras normas y con la voluntad de seguir fomentando la fe, la devoción y la participación de todos en la vida cofrade de nuestra ciudad", según indicó la Agrupación de Hermandades y Cofradías tras el anuncio de este cambio.
Cañero, protagonista del Lunes Santo
La Hermandad de la Presentación al Pueblo saldrá de la Plaza de Cañero a las 16.00 horas, entrará en Carrera Oficial a las 19.51 horas, y regresará a su templo a las 1.55 horas.
Esta cofradía será la segunda en procesionar el Lunes Santo, después de La Merced adelanta ligeramente su presencia en la Puerta del Puente y modifica su tramo final de vuelta y deja de pasar por la Cuesta de San Cayetano para regresar por avenida de las Ollerías y Héroes de Chernóbil. El resto de hermandades de esta jornada -la Estrella, Sentencia, Vía Crucis y Ánimas- mantienen su recorrido habitual.
Este cambio responde a un único propósito: "el engrandecimiento de la Semana Santa cordobesa, siempre desde el respeto a nuestras normas y con la voluntad de seguir fomentando la fe, la devoción y la participación de todos en la vida cofrade de nuestra ciudad", según indicó la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba en el momento del anuncio.
La Presentación
La hermandad de la Presentación nació en 2006 en el barrio de Cañero por iniciativa vecinal, con el apoyo del párroco Manuel Vida Ruiz y del delegado diocesano Pedro Soldado. En 2010 fue reconocida como pro hermandad por el obispo Demetrio Fernández. Tras un periodo ad experimentum iniciado en 2013, obtuvo la aprobación definitiva en febrero de 2016 y realizó su primera salida procesional el 19 de marzo de ese año. En 2018 se integró en la Agrupación de Cofradías, fijándose el Lunes Santo como día de salida y alcanzando este año, por primera vez, la carrera oficial.
La carrera oficial
Un total de 38 hermandades recorrerán las calles de Córdoba del 29 de marzo al 5 de abril, con la única salvedad del Sábado Santo, en el que no hay procesiones. En la edición de 2026 se repite el mismo recorrido de la carrera oficial de años anteriores que incluye: la Puerta del Puente, Calle Torrijos, Calle Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, Plaza Puerta de Santa Catalina, Calle Magistral González Francés y zonas adyacentes.
En estos puntos donde se colocan las sillas y los palcos para contemplar las procesiones desde una óptica privilegiada, aunque también se puede acceder a pie para ver procesionar a las imágenes en distintos puntos emblemáticos de Córdoba.
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