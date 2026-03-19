La bambalina frontal del Mayor Dolor, con diseño barroco y oro fino, se estrenará en la Semana Santa de Córdoba

La hermandad del Calvario dará a conocer el próximo 22 de marzo, a las 12.00 horas, la nueva bambalina frontal de Nuestra Señora del Mayor Dolor en un acto que se celebrará en su casa de hermandad, situada en la calle Prolongación Escañuela. Se trata de una de las principales novedades patrimoniales de la próxima Semana Santa, llamada a enriquecer notablemente el conjunto del palio de la dolorosa.

La obra ha sido ejecutada por la bordadora cordobesa Mercedes Castro Pareja, siguiendo un diseño conjunto de Juan Manuel Chiachío Castro, Fernando Chiachío Romero y José Luis Vivas Cabello. Bordada en oro fino sobre terciopelo morado, la pieza destaca por su riqueza ornamental y su marcado carácter barroco, incorporando una gran variedad de técnicas tradicionales como cartulinas, muestra armada, zigzag, media onda, espiga, setillo o ladrillo, entre otras.

El diseño se articula en torno a un complejo entramado de roleos, con abundantes motivos vegetales, hojarascas de acanto y elementos florales de gran volumen, que aportan dinamismo y profundidad al conjunto. En el centro de la bambalina sobresale un corazón atravesado por un puñal, símbolo de la advocación del Mayor Dolor, que remite a la profecía de Simeón recogida en el Evangelio de san Lucas. Esta pieza central ha sido realizada en plata de ley, repujada y cincelada por el orfebre cordobés Emilio León.

La bambalina respeta la forma diseñada en 1981 por Fray Ricardo de Córdoba, año en que la imagen volvió a procesionar bajo palio. Presenta un corte recto en su parte superior, mientras que la inferior se define por un característico arco trilobulado invertido. El conjunto se remata con una malla de torzal de oro trenzada a mano y un fleco de canutillo doble, elaborado por el taller del artesano sevillano Sergio Guzmán.

Anhelo patrimonial

Con esta incorporación, la hermandad ve cumplido uno de sus grandes anhelos patrimoniales, que podrá contemplarse por primera vez en las calles de Córdoba durante la estación de penitencia del próximo Miércoles Santo.

Este estreno se suma a otros importantes avances que protagonizarán los palios en la próxima Semana Santa, como la bambalina trasera de la Esperanza, la del Dulce Nombre, el remozado palio de la Merced, el bordado exterior del palio de la Virgen de la Piedad o las bambalinas laterales del palio de la Trinidad, confirmando el destacado protagonismo de estas piezas en el conjunto de novedades del presente año.