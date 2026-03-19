Agenda cofrade en Córdoba: cinco vía crucis y presentación de patrimonio restaurado

Este viernes se celebrará una intensa jornada de vía crucis organizados por distintas hermandades. Así, la hermandad de la Expiración celebrará el vía crucis del Santísimo Cristo de la Expiración a las 20.30 horas en el interior de la Real Iglesia de San Pablo. Las estaciones serán declamadas por Eloy Moreno, pregonero de la Semana Santa 2026, y el acto contará con el acompañamiento musical de la Capilla Musical Ars Sacra de Sevilla.

Por su parte, la hermandad del Descendimiento desarrollará durante el día el besapiés al Santísimo Cristo del Descendimiento, en horario de 11.00 a 19.00 horas en la parroquia de San José y Espíritu Santo. A las 19.30 horas tendrá lugar la misa por los hermanos difuntos, tras la cual se celebrará un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Caído-Fuensanta de Córdoba. Posteriormente, se llevará a cabo el vía crucis recorriendo diversas calles del entorno parroquial.

La hermandad del Calvario iniciará a las 20.45 horas el vía crucis de Jesús del Calvario desde la parroquia de San Lorenzo Mártir, siguiendo un recorrido por el entorno de su templo.

La hermandad de la Soledad celebrará a las 20.15 horas un vía crucis con el Crucificado desde la parroquia de Santa María de Guadalupe, recorriendo distintas calles del barrio. Por último, la hermandad del Amor realizará el vía crucis de los Enfermos con la imagen del Santísimo Cristo del Amor por las calles, con salida aproximada a las 20.00 horas desde la parroquia de Jesús Divino Obrero.

Presentación de patrimonio restaurado

La jornada de este viernes 20 de marzo contará con dos actos destacados en torno a la conservación del patrimonio cofrade. Por un lado, a las 19.30 horas tendrá lugar en la casa de hermandad de la Paz la presentación de la restauración de la túnica de tisú de plata de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, realizada por Ana Infante de la Torre y Antonio Villar.

Por otro, a las 21.45 horas, en la capilla de los titulares de la hermandad del Rescatado, se presentará la restauración de la túnica de torero de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, llevada a cabo por Juan Pablo Morales. Ambas intervenciones han sido llevadas a cabo con la colaboración de la Diputación a través de las subvenciones destinadas al patrimonio cofrade.