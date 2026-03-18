Semana Santa 2026
'Paz y Bien', la nueva marcha dedicada a la Soledad de Córdoba: fecha y hora de su estreno
La nueva marcha del director Matías evoca la humildad franciscana, rindiendo homenaje a la comunidad con motivo del 800 aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís
El próximo sábado 21 de marzo, a las 20.30 horas, la parroquia de Santa María de Guadalupe (Franciscanos) acogerá el concierto de la Banda de Música La Estrella, en el que se estrenará la marcha Paz y Bien, compuesta por su director, Matías de la Fuente, y dedicada a la titular de la corporación.
Compuesta a comienzos de este año, la obra supone la tercera creación del director dedicada a la ciudad de Córdoba. Nace como una sentida dedicatoria a la titular de la hermandad de la Soledad de Córdoba y rinde homenaje a la comunidad franciscana con motivo del 800 aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís.
Humildad y esencia franciscana
Según su autor, la marcha “Paz y Bien” evoca el recogimiento, la humildad y la esencia del carisma franciscano. Se trata de una marcha cargada de emoción, concebida para acompañar con respeto y sentimiento el caminar de la Soledad, envolviendo cada paso en un ambiente de oración y solemnidad.
El concierto, que será presentado por Rafael Fernández, se presenta como una oportunidad para disfrutar de la música cofrade como antesala de la inminente Semana Santa.
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