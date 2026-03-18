La hermandad de la Santa Faz bendecirá las nuevas bambalinas del paso de palio

La hermandad de la Santa Faz celebrará el próximo sábado 21 de marzo, a las 12.00 horas, la bendición de las nuevas bambalinas laterales del paso de palio de la Virgen de la Trinidad.

El evento tendrá lugar en el Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba, donde se presentarán estas piezas que completan una fase clave en la configuración del palio. La culminación del proyecto permitirá su estreno en la Semana Santa de 2026.

Renovación artística iniciada por la hermandad

Las bambalinas han sido realizadas en el taller de bordados de Jesús Rosado, siguiendo el diseño del artista cordobés Rafael de Rueda. Están bordadas en oro fino sobre terciopelo azul plomo e incorporan elementos calados que permiten el paso de la luz, enriqueciendo la estética del palio. El conjunto presenta una destacada iconografía mariana y un estilo rocalla característico.

Entre los elementos decorativos destacan jarras de azucenas, símbolo de pureza y cartelas bordadas en seda con escenas marianas. Además, el conjunto se completa con un fleco de espejillos y borlas que aporta personalidad y riqueza visual.

Estas nuevas bambalinas continúan el proceso de renovación artística iniciado por la hermandad en los últimos años, en el que ya se incorporaron las bambalinas frontal y trasera, así como diversas piezas de orfebrería y bordado.

Tras la bendición, el Oratorio de San Felipe Neri permanecerá abierto al público hasta las 20.00 horas, permitiendo a fieles, visitantes y devotos contemplar de cerca estas nuevas obras.

Con este acto, la hermandad de la Santa Faz sigue avanzando en el enriquecimiento de su patrimonio y en la promoción del arte sacro vinculado a la Semana Santa de Córdoba.