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SEMANA SANTA EN CÓRDOBA 2026

Así puedes ver la Semana Santa de Córdoba en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral

Es uno de los lugares más populares para ver procesionar a las hermandades y forma parte de la carrera oficial

El Patio de los Naranjos, escenario de la Semana Santa de Córdoba

El Patio de los Naranjos, escenario de la Semana Santa de Córdoba / MANUEL MURILLO

María Roso

Uno de los grandes atractivos de la Semana Santa de Córdoba, y que podría decirse que la hace única respecto a la celebración en otros puntos de España, es que las procesiones pueden contemplarse en un escenario que atesora el reconocimiento de ser Patrimonio de la Humanidad por partida doble. De un lado, la Mezquita-Catedral. De otro, el entorno de este monumento, o lo que es lo mismo, la Judería y el casco histórico.

Y es que desde que en 2017 la carrera oficial cambiara su recorrido, las 38 hermandades que procesionan en Semana Santa pasan por la Mezquita-Catedral y su entorno en un recorrido que incluye la Puerta del Puente, Calle Torrijos, Calle Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, Plaza Puerta de Santa Catalina, Calle Magistral González Francés y zonas adyacentes.

De todos estos puntos, el lugar más privilegiado para contemplar a los titulares de las hermandades es el Patio de los Naranjos, en la Mezquita-Catedral. Un espacio, de acceso libre y gratuito, que se puede disfrutar tanto de pie como desde las sillas y palcos colocados para la ocasión.

La Virgen de la Palma en el Patio de los Naranjos.

La Virgen de la Palma en el Patio de los Naranjos. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Ver la Semana Santa en el Patio de los Naranjos

Como es ya habitual, la carrera oficial contará con una zona de libre tránsito y la posibilidad de acceder de manera gratuita a ver las estaciones de penitencia desde el emblemático patio de la Mezquita-Catedral. Sin embargo, cabe recordar que este espacio suele congregar a cientos de devotos, por lo que se recomienda acudir con prontitud o buscar otros enclaves más tranquilos.

Para entrar a él, si no se cuenta con silla o palco en carrera oficial, se han habilitado dos puertas: Puerta del Caño Gordo, en el muro norte, y Puerta de la Grada Redonda (muro este), que además de para espectadores de pie también se habilita para la entrada para quien tenga palcos o sillas frente al lienzo norte de la Catedral.

¿Cuánto cuesta un palco en el Patio de los Naranjos?

Para este 2026, el precio palco en el Patio de los Naranjos, con seis sillas, es de 540 euros, IVA incluido. Mientras que el precio de una silla es de 100 euros.

Noticias relacionadas y más

Para reservar tu silla o palco de carrera oficial tienes que acceder a la página web de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, introducir nombre de usuario y contraseña o registrarse, seleccionar el día que se quiera adquirir o el tipo de abono, posteriormente escoger entre las localidades disponibles y, por último, proceder al pago.

Calendario de la Semana Santa de Córdoba

Un total de 38 hermandades recorrerán las calles de Córdoba del 29 de marzo al 5 de abril, con la única salvedad del Sábado Santo, en el que no hay procesiones. Estos son los detalles diarios de una celebración, que, con la excepción de La Borriquita (Entrada Triunfal) en la mañana del Domingo de Ramos, protagonizará las tardes de la capital.

Domingo de Ramos

El domingo 29 de marzo esDomingo de Ramos, el punto de arranque de la Semana Santa. La Borriquita, las Penas, el Huerto, el Rescatado, la Vera Cruz, la Esperanza y el Amor vuelven a las calles de Córdoba.

Lunes Santo

El Lunes Santo vivirá uno de los estrenos de esta Semana Santa con la incorporación a las cofradías de esta jornada de la Hermandad de la Presentación al Pueblo, que procesionará junto a la Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y el Remedio de Ánimas.

Martes Santo

El Martes Santo hacen estación de penitencia la Agonía, la Universitaria, la Sangre, el Buen Suceso, la Santa Faz y el Prendimiento.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo sirve como anticipo de los días grandes de la Semana Santa de Córdoba. A ello contribuye el esplendor de las procesiones del Perdón, la Paz, el Calvario, la Misericordia, la Pasión y la Piedad.

Jueves Santo

Con el Jueves Santo y la Madrugada llegan los días grandes. En esta jornada harán estación de penitencia el Nazareno, la Caridad, el Caído, la Cena, las Angustias, el Cristo de Gracia y la Buena Muerte.

Viernes Santo

La hermandad de la Soledad, la Expiración, el Descendimiento, la Conversión, los Dolores y el Santo Sepulcro cierran en el Viernes Santo los días grandes de la Semana Santa de Córdoba.

Domingo de Resurrección

El broche a la Semana Santa de Córdoba lo pone la procesión de El Resucitado en el Domingo de Resurrección.

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