Así puedes ver la Semana Santa de Córdoba en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral

Uno de los grandes atractivos de la Semana Santa de Córdoba, y que podría decirse que la hace única respecto a la celebración en otros puntos de España, es que las procesiones pueden contemplarse en un escenario que atesora el reconocimiento de ser Patrimonio de la Humanidad por partida doble. De un lado, la Mezquita-Catedral. De otro, el entorno de este monumento, o lo que es lo mismo, la Judería y el casco histórico.

Y es que desde que en 2017 la carrera oficial cambiara su recorrido, las 38 hermandades que procesionan en Semana Santa pasan por la Mezquita-Catedral y su entorno en un recorrido que incluye la Puerta del Puente, Calle Torrijos, Calle Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, Plaza Puerta de Santa Catalina, Calle Magistral González Francés y zonas adyacentes.

De todos estos puntos, el lugar más privilegiado para contemplar a los titulares de las hermandades es el Patio de los Naranjos, en la Mezquita-Catedral. Un espacio, de acceso libre y gratuito, que se puede disfrutar tanto de pie como desde las sillas y palcos colocados para la ocasión.

La Virgen de la Palma en el Patio de los Naranjos. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Ver la Semana Santa en el Patio de los Naranjos

Como es ya habitual, la carrera oficial contará con una zona de libre tránsito y la posibilidad de acceder de manera gratuita a ver las estaciones de penitencia desde el emblemático patio de la Mezquita-Catedral. Sin embargo, cabe recordar que este espacio suele congregar a cientos de devotos, por lo que se recomienda acudir con prontitud o buscar otros enclaves más tranquilos.

Para entrar a él, si no se cuenta con silla o palco en carrera oficial, se han habilitado dos puertas: Puerta del Caño Gordo, en el muro norte, y Puerta de la Grada Redonda (muro este), que además de para espectadores de pie también se habilita para la entrada para quien tenga palcos o sillas frente al lienzo norte de la Catedral.

¿Cuánto cuesta un palco en el Patio de los Naranjos?

Para este 2026, el precio palco en el Patio de los Naranjos, con seis sillas, es de 540 euros, IVA incluido. Mientras que el precio de una silla es de 100 euros.

Para reservar tu silla o palco de carrera oficial tienes que acceder a la página web de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, introducir nombre de usuario y contraseña o registrarse, seleccionar el día que se quiera adquirir o el tipo de abono, posteriormente escoger entre las localidades disponibles y, por último, proceder al pago.