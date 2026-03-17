Pregón de la Semana Santa de Córdoba: fecha, pregonero y dónde verlo

Las hermandades de Córdoba apuran estos días los preparativos de la Semana Santa cordobesa a medida que apuran las últimas jornadas de la Cuaresma. Mientras se ultiman ensayos de costaleros y arreglos de los pasos, los cofrades tienen una cita este domingo 22 de marzo con el pregón de la Semana Santa de Córdoba.

La cita es en el Gran Teatro de Córdoba a las 12.00 horas, donde el periodista cordobés Eloy Moreno será el encargado de ensalzar la Semana Santa de Córdoba, que este año pondrá en la calle a 38 hermandades del 29 de marzo al 5 de abril, con la novedad de incorporar a la Presentación al Pueblo, de Cañero, al calendario oficial, procesionando el Lunes Santo.

Pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2026: Eloy Moreno

El periodista cordobés Eloy Moreno, vinculado actualmente a Canal Sur, será el encargado de anunciar la Semana Santa de 2026, en un acto que contará además con la participación musical de la Banda de música de la Esperanza.

El periodista cordobés Eloy Moreno / Córdoba

Con una trayectoria amplia en medios como SER, PTV, La Voz de Córdoba, ABC Córdoba y Andalucía Directo, ha pronunciado pregones de relevancia y mantiene un fuerte compromiso con el mundo cofrade, siendo hermano de la Entrada Triunfal y del Rocío de Córdoba, entre otras corporaciones.

Dónde ver el pregón de Semana Santa

Como es habitual, el pregón de la Semana Santa de Córdoba podrá verse a través de la señal de la Televisión Municipal en YouTube, así como en la señal que emitirá PTV Córdoba.