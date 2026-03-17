SEMANA SANTA CÓRDOBA 2026
Pregón de la Semana Santa de Córdoba: fecha, pregonero y dónde verlo
El periodista cordobés Eloy Moreno es el encargado de ensalzar la Semana Santa de este año
Las hermandades de Córdoba apuran estos días los preparativos de la Semana Santa cordobesa a medida que apuran las últimas jornadas de la Cuaresma. Mientras se ultiman ensayos de costaleros y arreglos de los pasos, los cofrades tienen una cita este domingo 22 de marzo con el pregón de la Semana Santa de Córdoba.
La cita es en el Gran Teatro de Córdoba a las 12.00 horas, donde el periodista cordobés Eloy Moreno será el encargado de ensalzar la Semana Santa de Córdoba, que este año pondrá en la calle a 38 hermandades del 29 de marzo al 5 de abril, con la novedad de incorporar a la Presentación al Pueblo, de Cañero, al calendario oficial, procesionando el Lunes Santo.
Pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2026: Eloy Moreno
El periodista cordobés Eloy Moreno, vinculado actualmente a Canal Sur, será el encargado de anunciar la Semana Santa de 2026, en un acto que contará además con la participación musical de la Banda de música de la Esperanza.
Con una trayectoria amplia en medios como SER, PTV, La Voz de Córdoba, ABC Córdoba y Andalucía Directo, ha pronunciado pregones de relevancia y mantiene un fuerte compromiso con el mundo cofrade, siendo hermano de la Entrada Triunfal y del Rocío de Córdoba, entre otras corporaciones.
Dónde ver el pregón de Semana Santa
Como es habitual, el pregón de la Semana Santa de Córdoba podrá verse a través de la señal de la Televisión Municipal en YouTube, así como en la señal que emitirá PTV Córdoba.
Un preámbulo de devoción
El pregón es uno de los prólogos destacados al inicio de la Semana Santa en Córdoba. Antes de los días grandes, los cordobeses tienen marcado en su calendario otras dos citas ineludibles. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión.
El viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, los cordobeses tienen una cita con la conocida como la’ Señora de Córdoba’, la advocación mariana más venerada en la ciudad. La plaza de Capuchinos se llena desde primera hora de fieles que rinden homenaje a la Virgen de los Dolores desde la emoción, el respeto y la tradición.
Y el Sábado de Pasión, sábado 28 de marzo, las hermandades de vísperas procesionarán por los barrios de la capital en lo que ya es considerado como el prólogo a la Semana Santa cordobesa. Esa tarde, previa al Domingo de Ramos, cuatro hermandades recorrerán las calles de Córdoba en distintos barrios de la capital: la hermandad de la O, Traslado al Sepulcro, Cristo de las Lágrimas y La Sangre.
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