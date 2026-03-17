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El Centro de Atención al Costalero de Córdoba ofrecerá asistencia durante la Semana Santa 2026

El servicio especializado en fisioterapia y rehabilitación estará operativo desde el Lunes Santo hasta el Lunes de Pascua

Costaleros de una hermandad de Córdoba en la pasada Semana Santa.

Costaleros de una hermandad de Córdoba en la pasada Semana Santa. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Semana Santa de Córdoba volverá a cuidar de una de sus piezas más silenciosas, pero también más exigidas físicamente. La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba activará un año más el Centro de Atención al Costalero, un servicio especializado que prestará asistencia a los cargadores durante los días centrales de la semana grande.

Según ha informado la propia Agrupación de Hermandades, esta iniciativa se desarrollará en colaboración con la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Gema León y tiene como finalidad ofrecer atención en materia de prevención, tratamiento y recuperación de lesiones a los costaleros de las distintas corporaciones penitenciales de la ciudad.

gualá costaleros Hermandad Misericordia en la iglesia de San Pedro, Capataz Enrique Garrido. Semana Santa

Un costalero en una igualá de la Semana Santa de Córdoba. / Manuel Murillo

La puesta en marcha de este recurso vuelve a situar el foco en el esfuerzo físico que realizan los costaleros durante las estaciones de penitencia, especialmente en una celebración como la Semana Santa cordobesa, en la que las largas horas bajo las trabajaderas, los relevos y la intensidad de los recorridos pueden derivar en sobrecargas, contracturas y otras dolencias musculares.

Horarios del Centro de Atención al Costalero en Córdoba

El servicio contará con un horario adaptado a las necesidades de los días de mayor actividad procesional. De este modo, desde el Lunes Santo hasta el Miércoles Santo, el centro abrirá en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 16.00 a 21.00 horas.

Durante el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, la atención se prestará en horario ininterrumpido de 9.00 a 15.00 horas. Además, el dispositivo seguirá operativo también el Lunes de Pascua, jornada en la que recuperará el horario de mañana y tarde.

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La organización ha precisado que, para acceder a este servicio, los costaleros deberán presentar la papeleta facilitada por su hermandad junto con el DNI en el momento de la cita.

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