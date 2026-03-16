La hermandad de Ánimas encargará un nuevo velo de tinieblas para el Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas
Jesús Castizo, reconocido artista, será el encargado de crear el nuevo velo de tinieblas para la hermandad, garantizando la calidad artística de la pieza
La junta de gobierno de la hermandad de Ánimas con el objetivo de preservar y enriquecer el patrimonio de la corporación, ha decidido encargar la confección de un nuevo velo de tinieblas, que mantenga la esencia del original y sirva como pieza emblemática dentro del ajuar de su titular el Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas.
Para llevar a cabo este proyecto, han contactado con el reconocido artista Jesús Castizo, cuya experiencia y trayectoria garantiza que la pieza rereúna la calidad artística propia de la hermandad.
Además, la hermandad ha querido implicar a sus hermanos en esta iniciativa, ofreciendo la posibilidad de participar mediante donaciones. Así, y segun señala la hermandad los interesados pueden contactar a través de las redes sociales de la hermandad para recibir más información sobre cómo sumarse al proyecto y colaborar en la creación de esta obra.
La junta de gobierno de la corporación del Lunes Santo «agradece de antemano» la colaboración de todos los hermanos que participen en este proyecto, que permitirá «incrementar y enriquecer el ajuar del Santísimo Cristo de Ánimas».
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