Carrera Oficial de la Semana Santa Córdoba: guía rápida del recorrido más esperado

La Semana Santa de Córdoba es el momento más esperado del año por las hermandades y los devotos, que esperan 365 días, día arriba o día abajo, para volver a ver a sus titulares procesionando por las calles de la capital en unas jornadas que aúnan fervor, devoción y recogimiento a partes iguales.

Este 2026, un total de 38 hermandades –una más que el año pasado con la incorporación de la Presentación al Pueblo al programa del Lunes Santo- recorrerán las calles de Córdoba partiendo de diferentes puntos y barrios del 29 de marzo, Domingo de Ramos, al 5 de abril, Domingo de Resurrección. Y todas marcharán camino de la carrera oficial donde confluirán para vivir uno de los momentos únicos de la Semana Santa, compartiendo espacio con el entorno monumental de la capital, Patrimonio de la Humanidad y referente a nivel mundial.

Cambio de escenario

Desde 2017, la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba tiene lugar en la Mezquita-Catedral y su entorno. Hasta entonces ocupaba preferiblemente el centro de la capital, con Las Tendillas y la Calle Claudio Marcelo, como puntos de referencia.

Este cambio de escenario ha contribuido a aunar la celebración de la Semana Santa de Córdoba con el punto de referencia de la Catedral y un entorno privilegiado en el que destacan la Puerta del Puente y el Patio de los Naranjos.

El recorrido de la carrera oficial

En la edición de 2026 se repite el mismo recorrido de la carrera oficial que incluye: la Puerta del Puente, Calle Torrijos, Calle Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, Plaza Puerta de Santa Catalina, Calle Magistral González Francés y zonas adyacentes.

Todas las hermandades de la Semana Santa recorrerán este espacio del 29 de marzo al 5 de abril, y es en estos puntos donde se colocan las sillas y los palcos para contemplar las procesiones desde una óptica privilegiada.

Sillas y palcos en la carrera oficial. / A.J. GONZÁLEZ

La gran novedad en la carrera oficial

La gran novedad de la Semana Santa de 2026 en Córdoba es la incorporación de la Hermandad de la Presentación al Pueblo, de Cañero, al Lunes Santo. De este modo, esta jornada pasa de contar con cinco a seis cofradías en la calle. Esta cofradía tiene la salida de la Plaza de Cañero a las 16.00 horas, entrará en Carrera Oficial a las 19.51 horas, y regresará a su templo a las 1.55 horas.

La incorporación de la Presentación al Pueblo al Lunes Santo obliga a reajustes en otras hermandades. Así, la Merced adelanta ligeramente su presencia en la Puerta del Puente y modifica su tramo final de vuelta y deja de pasar por la Cuesta de San Cayetano para regresar por avenida de las Ollerías y Héroes de Chernóbil. El resto de hermandades de esta jornada -la Estrella, Sentencia, Vía Crucis y Ánimas- mantienen su recorrido habitual.

Calendario de la Semana Santa de Córdoba

Un total de 38 hermandades recorrerán las calles de Córdoba del 29 de marzo al 5 de abril, con la única salvedad del Sábado Santo, en el que no hay procesiones. Estos son los detalles diarios de una celebración, que, con la excepción de La Borriquita (Entrada Triunfal) en la mañana del Domingo de Ramos, protagonizará las tardes de la capital.

Domingo de Ramos

El domingo 29 de marzo es Domingo de Ramos, el punto de arranque de la Semana Santa. La Borriquita, las Penas, el Huerto, el Rescatado, la Vera Cruz, la Esperanza y el Amor vuelven a las calles de Córdoba.

Lunes Santo

El Lunes Santo vivirá uno de los estrenos de esta Semana Santa con la incorporación a las cofradías de esta jornada de la Hermandad de la Presentación al Pueblo, que procesionará junto a la Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y el Remedio de Ánimas.

Martes Santo

El Martes Santo hacen estación de penitencia la Agonía, la Universitaria, la Sangre, el Buen Suceso, la Santa Faz y el Prendimiento.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo sirve como anticipo de los días grandes de la Semana Santa de Córdoba. A ello contribuye el esplendor de las procesiones del Perdón, la Paz, el Calvario, la Misericordia, la Pasión y la Piedad.

La Borriquita a su paso por carrera oficial. / A.J. GONZÁLEZ

Jueves Santo

Con el Jueves Santo y la Madrugada llegan los días grandes. En esta jornada harán estación de penitencia el Nazareno, la Caridad, el Caído, la Cena, las Angustias, el Cristo de Gracia y la Buena Muerte.

La hermandad de la Soledad, la Expiración, el Descendimiento, la Conversión, los Dolores y el Santo Sepulcro cierran en el Viernes Santo los días grandes de la Semana Santa de Córdoba.

Domingo de Resurrección

El broche a la Semana Santa de Córdoba lo pone la procesión de El Resucitado en el Domingo de Resurrección.