Los grandes cambios de la Semana Santa de Córdoba 2026: de las novedades del Lunes Santo a la modificación de los horarios

Cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa en Córdoba, que se celebra este 2026 del 29 de marzo al 5 de abril, en una cita esperada con ilusión por las cofradías y los devotos que esperan a las hermandades y sus titulares recorriendo las calles de la capital.

La cita de este año llega con novedades significativas que, en parte, trasformarán la imagen de la Semana de Pasión cordobesa, con la incorporación de una nueva hermandad a la carrera oficial, como es la Presentación al Pueblo –que hasta ahora procesionaba en el Sábado de Pasión-, el adelanto del horario en la salida de algunas cofradías o el refuerzo del tramo azul. Así, las hermandades del Huerto, la Presentación al Pueblo, la Agonía, la Piedad y el Santo Sepulcro protagonizan las principales novedades que se darán del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.

Nueva hermandad en el Lunes Santo

La gran novedad de la Semana Santa de 2026 en Córdoba es la incorporación de la Hermandad de la Presentación al Pueblo, de Cañero, al Lunes Santo. De este modo, esta jornada pasa de contar con cinco a seis cofradías en la calle. Esta cofradía tiene la salida de la Plaza de Cañero a las 16.00 horas, entrará en Carrera Oficial a las 19.51 horas, y regresará a su templo a las 1.55 horas.

La incorporación de la Presentación al Pueblo al Lunes Santo obliga a reajustes en otras hermandades. Así, la Merced adelanta ligeramente su presencia en la Puerta del Puente y modifica su tramo final de vuelta y deja de pasar por la Cuesta de San Cayetano para regresar por avenida de las Ollerías y Héroes de Chernóbil. El resto de hermandades de esta jornada -la Estrella, Sentencia, Vía Crucis y Ánimas- mantienen su recorrido habitual.

Hermandad de la Presentación al Pueblo, en el barrio de Cañero, en la Semana Santa de 2023. / A. J. GONZÁLEZ

Cambios en El Huerto el Domingo de Ramos

En la jornada del 29 de marzo, la Hermandad de El Huerto adelanta su salida 40 minutos y cambia el orden del resto de hermandades al ir segundo por la carrera oficial en el tramo vespertino, cuando en años anteriores iba en último lugar.

Al entrar antes en carrera oficial, modifica el regreso a su templo. Pasa por el entorno del Compás de San Francisco, sigue por San Fernando y con paso por la Corredera.

La hermandad del Huerto / Víctor Castro

Nueva salida para La Agonía el Martes Santo

La Agonía cambia su punto de salida este año para partir desde el Santuario de la Fuensanta –antes lo hacía de la Catedral-. El nuevo recorrido la lleva a pasar por Cuesta de la Pólvora, Ronda de los Mártires y Paseo de la Ribera, camino de la carrera oficial el Martes Santo.

El Cristo de la Agonía, junto a la Mezquita-Catedral el Martes Santo. / Pablo Cabrera

La Piedad de Las Palmeras concluye en su templo

Esta hermandad protagoniza otra de las novedades más importantes del año, ya que La Piedad saldrá y regresará a San Antonio María Claret, en lugar de concluir en la Iglesia Catedral como en años anteriores. Esto hará que cuente con uno de los recorridos más largos de la Semana Santa, con una Cruz de Guía que saldrá de su templo a las 17.20 horas del Miércoles Santo, para regresar 4.15 horas de la madrugada del Jueves Santo.

El Cristo de la Piedad sale de Las Palmeras / MANUEL MURILLO

Nuevo orden para el Viernes Santo

El viernes 3 de abril, Viernes Santo, llegará otro de los grandes cambios de este año. El Santo Sepulcro abrirá la jornada en la carrera oficial, obligando a reorganizar al resto de hermandades.

La estación de penitencia del Sepulcro el Viernes Santo / CÓRDOBA

Cofradías más vespertinas

Un aspecto a destacar de la Semana Santa de este 2026 es que las hermandades serán más madrugadoras en sus salidas. Las cofradías, poco a poco, van buscando salir más temprano para no recogerse tan tarde, sobre todo en los primeros días de la Semana Santa. Es el caso de la hermandad de El Huerto este Domingo de Ramos.

Estos ajustes no son un hecho aislado. En las últimas décadas, la Semana Santa cordobesa ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda en sus horarios procesionales. Si en los años setenta y ochenta no era extraño que algunas hermandades iniciaran su estación de penitencia a las nueve de la noche, hoy ese planteamiento resulta prácticamente impensable. El modelo organizativo, las exigencias de seguridad, el aumento de público y la propia configuración de la carrera oficial han empujado progresivamente las salidas hacia tramos más tempranos del día.

Se refuerza la accesibilidad con el Tramo Azul

La Agrupación de Hermandades y Cofradías vuelve a impulsar para esta Semana Santa la iniciativa del Tramo Azul, zonas específicas de distintos recorridos en las que las bandas de música cesan su repertorio para que el paso de la hermandad transcurra en silencio, para facilitar la accesibilidad a personas con trastorno del espectro autista, hipersensibilidad auditiva u otras necesidades sensoriales, permitiendo que puedan disfrutar del discurrir de las cofradías en un ambiente más calmado y recogido.

Un total de 15 hermandades se han sumado a la iniciativa, habilitando Tramos Azules en distintos puntos de sus recorrido. Por su parte, el Cabildo habilitará un espacio específico en el interior de la Mezquita-Catedral para que puedan presenciar el paso de las hermandades durante su tránsito por el templo.