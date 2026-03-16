Guía de la Semana Santa de Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios

Todo listo para que cofradías y devotos llenen las calles de Córdoba con las procesiones de Semana Santa, que este año se esperan con especial ilusión –e igual incertidumbre- tras los temporales de lluvia y viento que han arreciado sobre la capital y la provincia en los últimos meses.

La capital vivirá, del 29 de marzo al 5 de abril, siete jornadas de fervor en las que el foco estará en las iglesias, los recorridos de cada hermandad y en la carrera oficial.

Este 2026, la Semana Santa de Córdoba llega con novedades importantes. La principal es la incorporación de la Hermandad de la Presentación al Pueblo al Lunes Santo, que obliga a reordenar los horarios y recorridos de esta jornada. También se modifican los horarios, con muchas hermandades que adelantan su salida; mientras que otras cambian su puntos de salida o de llegada.

En esta guía encontrarás todos los detalles de las procesiones de esta Semana Santa en Córdoba: las hermandades, los itinerarios y los horarios.

Domingo de Ramos en Córdoba

El domingo 29 de marzo es Domingo de Ramos, el punto de arranque de la Semana Santa. La Borriquita, las Penas, el Huerto, el Rescatado, la Vera Cruz, la Esperanza y el Amor vuelven a las calles de Córdoba.

Itinerarios del Domingo de Ramos en Córdoba. / CÓRDOBA

Guía del Domingo de Ramos en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios

Lunes Santo en Córdoba

El Lunes Santo vivirá uno de los estrenos de esta Semana Santa con la incorporación a las cofradías de esta jornada de la Hermandad de la Presentación al Pueblo, que procesionará junto a la Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y el Remedio de Ánimas.

Itinerarios del Lunes Santo en Córdoba. / CÓRDOBA

Guía del Lunes Santo en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios

Martes Santo en Córdoba

El Martes Santo hacen estación de penitencia la Agonía, la Universitaria, la Sangre, el Buen Suceso, la Santa Faz y el Prendimiento.

Itinerarios del Martes Santo en Córdoba. / CÓRDOBA

Guía del Martes Santo en Córdoba: itinerarios, horarios y hermandades

Miércoles Santo en Córdoba

El Miércoles Santo sirve como anticipo de los días grandes de la Semana Santa de Córdoba. A ello contribuye el esplendor de las procesiones del Perdón, la Paz, el Calvario, la Misericordia, la Pasión y la Piedad.

Itinerarios del Miércoles Santo en Córdoba. / CÓRDOBA

Guía del Miércoles Santo en Córdoba: hermandades, horarios e itinerarios

Jueves Santo en Córdoba

Con el Jueves Santo y la Madrugada llegan los días grandes. En esta jornada harán estación de penitencia el Nazareno, la Caridad, el Caído, la Cena, las Angustias, el Cristo de Gracia y la Buena Muerte.

Itinerarios del Jueves Santo en Córdoba. / CÓRDOBA

Guía del Jueves Santo en Córdoba: itinerarios, hermandades y horarios

Viernes Santo en Córdoba

La hermandad de la Soledad, la Expiración, el Descendimiento, la Conversión, los Dolores y el Santo Sepulcro cierran en el Viernes Santo los días grandes de la Semana Santa de Córdoba.

Itinerarios del Viernes Santo y Domingo de Resurrección en Córdoba. / CÓRDOBA

Guía del Viernes Santo en Córdoba: itinerarios, hermandades y horarios

Domingo de Resurrección

El broche a la Semana Santa de Córdoba lo pone la procesión de El Resucitado en el Domingo de Resurrección.

Domingo de Resurrección en Córdoba: itinerario y horarios