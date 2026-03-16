Guía del Sábado de Pasión 2026 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios

El preámbulo a la Semana Santa de Córdoba llegará el sábado 28 de marzo, Sábado de Pasión, con las procesiones de las hermandades de vísperas. Esa tarde, previa al Domingo de Ramos, cuatro hermandades recorrerán las calles de Córdoba en distintos barrios de la capital: la hermandad de la O, Traslado al Sepulcro, Cristo de las Lágrimas y La Sangre.

Entre las hermandades de vísperas no estará este año La Presentación al Pueblo, de Cañero, que en años anteriores llegaba hasta la Catedral, y que este 2026 se estrena en la Carrera Oficial procesionando el Lunes Santo.

Estos son los detalles e itinerarios de cada una de las procesiones del Sábado de Pasión en Córdoba este 2026.

Hermandad de la O, de Fátima

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas y María Santísima de la O, del barrio de Fátima, procesionará con su titular Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas, que precederá a la titular mariana de la cofradía la Virgen de la O.

La hermandad partirá a las 18.00 horas con un recorrido de cuatro horas por las calles de Fátima. Tras la salida, el cortejo avanzará por Plaza Mahatma Ghandi, Avenida Blas Infante, Avenida Virgen de Fátima, Historiador Jaén Morente, Nuestra Señora de la Merced, Doctor Nevado del Rey, Escritor Gómez de Rivera, Escritor Hoyos Noriega, Arcos de la Frontera y hará su estación de penitencia en la parroquia de Virgen de Fátima a las 20.30 horas. La procesión continuará por Arcos de la Frontera, Avenida Carlos III, Vereda de la Alcaidia, Historiador Jaén Morente, Avenida Virgen de Fátima, Plaza Mahatma Ghandi y la entrada prevista para las 23.00 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora.

Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas / Manuel Murillo

Traslado al Sepulcro, en la Colonia de la Paz

De la Colonia de la Paz saldrá en estación de penitencia la Pro Hermandad del Traslado al Sepulcro, que partirá a las 20.00 horas hacia la Huerta de la Reina desde la Parroquia de la Consolación con el siguiente recorrido: Escritor Mercado Solía, Historiador Dozy, Fray Martín de Córdoba, Santa María de Trasierra, Luis Ponce de León, Goya, con estación de penitencia en San Fernando –entrada a las 21.50 y salida a las 22.00 horas-, para continuar por Pintor Mariano Belmonte, Doña Berenguela, Santa María de Trassierra, Escritor Torquemada e Historiador Dozy.

Traslado al Sepulcro, en el Sábado de Pasión de 2025. / Chencho Martínez

El Cristo de las Lágrimas, del Parque Figueroa

Sin grandes novedades también recorrerá el Parque Figueroa la hermandad del Cristo de las Lágrimas en un nuevo Sábado de Pasión, con las imágenes de Santísimo Cristo de las Lágrimas y María Santísima de las Penas. La Hermandad partirá a las 19.00 horas desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la Plaza de la Marina Española con este recorrido: avenida del Mediterráneo, Pintora María Blanchard, avenida del Mediterráneo, Pasaje Batalla de Lepanto, Isla Mallorca, Isla Formentera, Isla del Hierro, Isla Madeira, Isla Malante, Isla Fuerteventura, Isla Graciosa, avenida del Mediterráneo, Plaza de la Marina Española y Entrada (23.05 horas).

Contará con el acompañamiento musical será el de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena de Córdoba.

La salida del Cristo de las Lágrimas en 2025. / Chencho Martínez

El Cristo de la Sangre, de El Higuerón

La hermandad del Cristo de la Sangre procesiona este Sábado de Pasión en la barriada cordobesa de El Higuerón. La estación de penitencia de la Hermandad de la Sangre del Higuerón partirá desde la Parroquia de San Isidro Labrador a las 18.00 horas con este recorrido: puente, avenida Principal, Rafael Villar, Gonzalo Saavedra, Cantero Juan Ochoa, Escritor Leiva Muñoz, avenida principal, puente y entrada (22.00 horas).