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Bandas de música cordobesas aprenden a reaccionar ante emergencias sanitarias en una jornada formativa

La Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba organizó una jornada de formación en primeros auxilios y RCP para sus miembros, con el fin de mejorar la respuesta ante emergencias durante los eventos musicales

Participantes en el curso sobre primeros auxilios.

Participantes en el curso sobre primeros auxilios. / CÓRDOBA

Francisco Mellado

Córdoba

La Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba celebró este sábado una jornada formativa de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dirigida al personal asistente y a los servidores de las bandas asociadas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias durante la actividad musical.

La sesión fue impartida por Mª del Rocío Valverde León, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos y del servicio de emergencias Centro de Emergencias Sanitarias 061, quien ofreció una formación práctica centrada en los protocolos básicos de actuación ante situaciones que pueden producirse durante ensayos, conciertos o salidas procesionales. La actividad se desarrolló en el local de ensayo de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud, situado en la avenida de Chinales, y contó con la participación de integrantes de distintas formaciones musicales de la ciudad. Durante la jornada, los asistentes pudieron aprender y practicar maniobras básicas de primeros auxilios y RCP, así como los pasos a seguir ante emergencias sanitarias que pueden producirse en contextos con gran afluencia de público, como actos procesionales o eventos musicales en la vía pública.

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Con iniciativas como esta, la Unión de Bandas continúa impulsando acciones formativas dirigidas a reforzar la preparación de las personas que forman parte de las formaciones musicales, buscando mejorar la seguridad y la capacidad de actuación ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el desarrollo de la actividad musical.

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