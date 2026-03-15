Rafael Butelo protagoniza la Exaltación de la Saeta en el Teatro Góngora de Córdoba

El Teatro Góngora ha acogido este domingo la Exaltación de la Saeta, Memorial María Zamorano La Talegona, que corrió en esta ocasión a cargo de Rafael Butelo.

El acto, organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad, ha destacado la importancia de este canto tradicional dentro de la Semana Santa de Córdoba.

Cabe señalar que la Exaltación de la Saeta cambió este año tanto de fecha como de escenario. Tradicionalmente, este acto se celebraba en la víspera del Domingo de Ramos en la plaza de Capuchinos, pero la organización decidió trasladarla al Teatro Góngora en esta edición.