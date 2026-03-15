Cofradías
Las hermandades cordobesas intensifican los últimos ensayos de costaleros
Los costaleros se preparan para unos intensos días en los que algunos participan en cuadrillas de varias cofradías e incluso de fuera de la ciudad
Las hermandades de la ciudad ultiman estos días los preparativos para la próxima Semana Santa con la celebración de los últimos ensayos de costaleros. Coincidiendo con el cuarto domingo de Cuaresma, distintas cuadrillas han salido a las calles para realizar, en muchos casos, las pruebas finales antes de las inminentes estaciones de penitencia.
Estos ensayos permiten a los costaleros afinar detalles técnicos del trabajo bajo el paso, ajustar relevos y reforzar la coordinación entre los miembros de cada cuadrilla. Con la parihuela, reproducen el peso que cargarán el día de la procesión, asegurando que todo esté perfectamente sincronizado.
Bajo las mesas de ensayo, que en apenas unas semanas se transformarán en majestuosos pasos de palio o en canastos de caoba y oro, los costaleros aprenden unos de otros, afinan el ritmo del paso, el compás del andar y las levantás. Estos entrenamientos permiten además poner a prueba los «morrillos», el cogote, como se conoce entre ellos, y fortalecer la resistencia física y la coordinación de cada miembro de la cuadrilla. De este modo, se prepara el cuerpo y la mente para los días intensos de la Semana Santa, cuando algunos costaleros deberán enfrentarse a varias procesiones en días consecutivos, ya que muchos pertenecen a varias cofradías incluso de fuera de la ciudad.
Últimos ensayos
Mientras tanto, los relevos observan desde fuera cada movimiento, estudiando la postura del patero, del costero, del fijador o del corriente, los distintos papeles que se desempeñan bajo las trabajaderas y que requieren precisión y disciplina.
El pasado domingo, varias corporaciones llevaron a cabo sus ensayos en distintos puntos de la ciudad. Destacan los ensayos de la hermandad del Rescatado con sus dos pasos, así como los de las cuadrillas del Cristo del Amor, la de la Oración en el Huerto, la de la Buena Muerte y la del Cristo de la Clemencia, titular de la hermandad de los Dolores. También se realizaron los ensayos de los dos pasos de la hermandad del Resucitado, preparando a sus cuadrillas para el inminente Domingo de Resurrección.
Con los ensayos prácticamente finalizados, las cofradías entran ahora en la recta final de los preparativos, en las próximas semanas se celebran los últimos actos de culto como besapiés o vía crucis por las calles de la ciudad, a la espera de que los titulares de las cofradías sean entronizados en sus respectivos pasos procesionales y comiencen los días grandes de la celebración.
Chicotás
Pregón de la Semana Santa
El periodista Eloy Moreno será el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa 2026, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo a las 12.00 horas en el Gran Teatro. El acto contará además con la participación musical de la Banda de música de la Esperanza.
Presentación bambalinas Santa Faz
El Oratorio de San Felipe Neri acogerá el próximo sábado 21 de marzo a las 12.00 horas la presentación y bendición de las nuevas bambalinas laterales del paso de palio de María Santísima de la Trinidad. El acto permitirá dar a conocer estas nuevas piezas que se incorporan al conjunto del paso procesional de la imagen, enriqueciendo el patrimonio de la hermandad de cara a la próxima Semana Santa. Durante la cita se procederá a la bendición de las bambalinas antes de su estreno en la próxima estación de penitencia.
Nuevos retablos cerámicos
La hermandad de la Sentencia celebrará el próximo sábado 21 de marzo a las 12.30 horas el acto de presentación y bendición de los nuevos retablos cerámicos dedicados a sus Sagrados Titulares, Jesús de la Sentencia y María Santísima de Gracia y Amparo, que presidirán la entrada frontal de la Casa Hermandad de la corporación del Lunes Santo. Las piezas han sido realizadas por el artista Javier Aguilar. La iniciativa se enmarca además dentro de los actos conmemorativos organizados con motivo del cincuentenario de la bendición de María Santísima de Gracia y Amparo.
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