Las hermandades cordobesas intensifican los últimos ensayos de costaleros

Las hermandades de la ciudad ultiman estos días los preparativos para la próxima Semana Santa con la celebración de los últimos ensayos de costaleros. Coincidiendo con el cuarto domingo de Cuaresma, distintas cuadrillas han salido a las calles para realizar, en muchos casos, las pruebas finales antes de las inminentes estaciones de penitencia.

Estos ensayos permiten a los costaleros afinar detalles técnicos del trabajo bajo el paso, ajustar relevos y reforzar la coordinación entre los miembros de cada cuadrilla. Con la parihuela, reproducen el peso que cargarán el día de la procesión, asegurando que todo esté perfectamente sincronizado.

Bajo las mesas de ensayo, que en apenas unas semanas se transformarán en majestuosos pasos de palio o en canastos de caoba y oro, los costaleros aprenden unos de otros, afinan el ritmo del paso, el compás del andar y las levantás. Estos entrenamientos permiten además poner a prueba los «morrillos», el cogote, como se conoce entre ellos, y fortalecer la resistencia física y la coordinación de cada miembro de la cuadrilla. De este modo, se prepara el cuerpo y la mente para los días intensos de la Semana Santa, cuando algunos costaleros deberán enfrentarse a varias procesiones en días consecutivos, ya que muchos pertenecen a varias cofradías incluso de fuera de la ciudad.

Últimos ensayos

Mientras tanto, los relevos observan desde fuera cada movimiento, estudiando la postura del patero, del costero, del fijador o del corriente, los distintos papeles que se desempeñan bajo las trabajaderas y que requieren precisión y disciplina.

Costaleros de la Hermandad del Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. / Manuel Murillo

El pasado domingo, varias corporaciones llevaron a cabo sus ensayos en distintos puntos de la ciudad. Destacan los ensayos de la hermandad del Rescatado con sus dos pasos, así como los de las cuadrillas del Cristo del Amor, la de la Oración en el Huerto, la de la Buena Muerte y la del Cristo de la Clemencia, titular de la hermandad de los Dolores. También se realizaron los ensayos de los dos pasos de la hermandad del Resucitado, preparando a sus cuadrillas para el inminente Domingo de Resurrección.

Con los ensayos prácticamente finalizados, las cofradías entran ahora en la recta final de los preparativos, en las próximas semanas se celebran los últimos actos de culto como besapiés o vía crucis por las calles de la ciudad, a la espera de que los titulares de las cofradías sean entronizados en sus respectivos pasos procesionales y comiencen los días grandes de la celebración.