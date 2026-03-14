Cofradías
La hermandad de la Merced de Córdoba recupera su historia con el regreso al palio blanco
La corporación del Lunes Santo ha pasado de los antiguos bordados del palio azul diseñado por fray Ricardo a un nuevo soporte en tisú de plata, un trabajo realizado en el taller de Antonio Villar
La hermandad de la Merced presentó este sábado en la parroquia de San Antonio de Padua la restauración del palio de su titular mariana, Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced, en un acto que reunió a numerosos hermanos, devotos y representantes del mundo cofrade.
El nuevo conjunto ha recuperado una estética histórica para la corporación del Lunes Santo, ya que la Virgen de la Merced volverá a presentarse bajo un palio blanco, evocando la estampa que caracterizó a la hermandad en sus primeros años.
El nuevo palio aporta una imagen más luminosa al paso
El proyecto ha supuesto el traslado de los bordados en oro del antiguo palio azul diseñado por fray Ricardo de Córdoba a un nuevo soporte de tisú blanco, lo que aporta una imagen más luminosa al paso. Los bordados originales han sido restaurados y posteriormente pasados al nuevo soporte por el taller de Antonio Villar.
Asimismo se puede ver un nuevo programa pictórico realizado por el pintor cordobés Rafael Cervantes Gallardo. Las pinturas realizadas por Cervantes para el palio están resueltas en delicados tonos pasteles y luminosos, aportan una atmósfera serena que dialoga con el fondo blanco del palio y con el resplandor de los bordados, creando una armonía visual que envuelve todo el conjunto.
Con este proyecto la hermandad de la Merced culmina el traslado del bordado histórico a uno nuevo, una intervención que ha permitido recuperar toda la riqueza de las piezas y devolver luminosidad a los hilos de oro.
Este cambio de soporte no ha alterado el diseño original concebido por el capuchino fray Ricardo de Córdoba; por el contrario, lo ha realzado, permitiendo que la composición del conjunto se perciba ahora con mayor claridad y profundidad.
La simbología del color blanco mercedario
El blanco elegido no es únicamente un recurso estético, sino un elemento cargado de simbolismo. Cabe recordar que en la iconografía de la Virgen de la Merced, este color está profundamente vinculado a la tradición de la Orden mercedaria: el hábito blanco representa pureza y la misión redentora asociada a la liberación de cautivos. De este modo, el nuevo palio no solo embellece el conjunto, sino que profundiza en su identidad simbólica. El blanco que sostiene el bordado conecta tradición e iconografía, historia y presente, arte y fe, permitiendo que la Virgen de la Merced avance por las calles con una imagen renovada coherente con su propia esencia.
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
- Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
- La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba