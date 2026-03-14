La hermandad de la Merced de Córdoba recupera su historia con el regreso al palio blanco

La hermandad de la Merced presentó este sábado en la parroquia de San Antonio de Padua la restauración del palio de su titular mariana, Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced, en un acto que reunió a numerosos hermanos, devotos y representantes del mundo cofrade.

El nuevo conjunto ha recuperado una estética histórica para la corporación del Lunes Santo, ya que la Virgen de la Merced volverá a presentarse bajo un palio blanco, evocando la estampa que caracterizó a la hermandad en sus primeros años.

El nuevo palio aporta una imagen más luminosa al paso

El proyecto ha supuesto el traslado de los bordados en oro del antiguo palio azul diseñado por fray Ricardo de Córdoba a un nuevo soporte de tisú blanco, lo que aporta una imagen más luminosa al paso. Los bordados originales han sido restaurados y posteriormente pasados al nuevo soporte por el taller de Antonio Villar.

Asimismo se puede ver un nuevo programa pictórico realizado por el pintor cordobés Rafael Cervantes Gallardo. Las pinturas realizadas por Cervantes para el palio están resueltas en delicados tonos pasteles y luminosos, aportan una atmósfera serena que dialoga con el fondo blanco del palio y con el resplandor de los bordados, creando una armonía visual que envuelve todo el conjunto.

Momento de la presentación del palio de Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced. / Víctor Castro

Con este proyecto la hermandad de la Merced culmina el traslado del bordado histórico a uno nuevo, una intervención que ha permitido recuperar toda la riqueza de las piezas y devolver luminosidad a los hilos de oro.

Este cambio de soporte no ha alterado el diseño original concebido por el capuchino fray Ricardo de Córdoba; por el contrario, lo ha realzado, permitiendo que la composición del conjunto se perciba ahora con mayor claridad y profundidad.