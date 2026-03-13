José Manuel Maqueda: "Nuestras cofradías están sabiendo usar las ideas innovadoras que están aportando las nuevas generaciones"

-¿Qué sentiste cuando te comunicaron que serías el pregonero de la juventud de la Semana Santa de Córdoba este año?

-Lo primero que sentí fue sorpresa, porque uno nunca imagina que le vayan a designar para tan importante tarea. Sin embargo, esa sorpresa dio paso rápidamente a la ilusión, debido a que es un reto apasionante ser pregonero de la juventud de la Semana Santa de mi ciudad.

-¿Qué mensaje principal te gustaría transmitir a los jóvenes cofrades a través de tu pregón?

-Lo que me gustaría transmitir es que los jóvenes cofrades no sólo somos el futuro de nuestra Semana Santa, sino también el presente. Creo que somos una generación de cofrades muy preparada y con ganas de tener oportunidades para demostrarlo. Además de que tenemos que ser conscientes que estamos heredando una Semana Santa cordobesa en un momento de máximo esplendor.

-¿Cómo crees que pueden los jóvenes mantener viva la tradición y al mismo tiempo adaptarla a los tiempos actuales?

-Para mantener viva la tradición, creo que los jóvenes cofrades tenemos que basarnos en la esencia que siempre ha caracterizado a las hermandades cordobesas y hacerla nuestra, pero sin olvidar nunca de dónde venimos. Además, creo que la tradición cofrade siempre ha sabido, con cierta naturalidad, adaptarse a los tiempos y ya se ve en nuestras cofradías, cómo están sabiendo usar las ideas innovadoras que esta nueva generación está aportando.

José Manuel Maqueda Ruiz. / Víctor Castro

-¿Cómo ha sido el proceso de preparación de tu pregón? ¿Te has basado en experiencias personales, fe, historia…?

-Para la escritura de mi pregón me he basado en muchas cosas, pero especialmente en la experiencia personal y las experiencias junto a Cristo y a su Madre, especialmente relacionadas con los titulares de las hermandades a las que pertenezco, que son la Misericordia y la Sagrada Cena.

-¿Qué papel crees que tiene la juventud en el futuro de las hermandades y cofradías de Córdoba?

-El papel de la juventud en el futuro de las hermandades va a ser transcendental, cómo no puede ser de otra manera. Ya se está viendo, por ejemplo, en el incremento del número de hermanos nazarenos en los cortejos de nuestras hermandades, debido especialmente a la cantidad de jóvenes que deciden cada año vestir la túnica de nazareno de cofradía.

-Si tuvieras que definir en una frase lo que quieres que el público sienta al escuchar tu pregón, ¿cuál sería?

-Emoción, debido a la devoción e ilusión de los jóvenes cofrades.

-¿Qué consejo darías a un joven que quiere empezar a participar en una hermandad o cofradía?

-Le diría que fuera con mucha ilusión y con muchas ganas de aprender. La mayoría de las hermandades cordobesas, y lo sé de primera mano, están abiertas a que todos sus hermanos y devotos participen en la vida diaria de hermandad.

-¿Qué significa para ti representar a la juventud cofrade de Córdoba en un acto tan importante?

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-Para mí es un honor, un gran privilegio y por supuesto, una gran responsabilidad, ya que represento a una generación de jóvenes cofrades que tiene mucho que aportar, que está formada y preparada para afrontar los desafíos de la Semana Santa del presente y del futuro, una generación, cómo ya he dicho, deseosa de oportunidades para demostrar su valía.