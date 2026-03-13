Lunes Santo
La hermandad de la Estrella dedica sus cirios solidarios a la lucha contra el acoso escolar y a las víctimas del accidente de Adamuz
La Hermandad de la Estrella, comprometida con la solidaridad, dedicará cirios en el Lunes Santo a la Asociación MIA, al Hogar de Nazaret y a la obra social propia, además de un cirio especial en recuerdo de Adamuz
El cabildo de oficiales de la hermandad de la Estrella ha aprobado los cirios solidarios que alumbrarán el caminar de Nuestra Señora de la Estrella en la tarde del próximo Lunes Santo, como muestra del compromiso de la corporación con quienes más necesitan esperanza, consuelo y acompañamiento.
Este año, los cirios estarán dedicados a diferentes entidades y obras sociales. Uno de ellos se destinará a la Asociación MIA, por su labor en la lucha contra el acoso escolar y en la protección de los menores. Otro estará dedicado al Hogar de Nazaret, por su trabajo constante en la atención a niños y familias en situación de riesgo.
Obra social
También estará presente la obra social de la hermandad, La Estrella te acompaña, que continúa ofreciendo apoyo y cercanía a los mayores y a las personas que sufren soledad no deseada.
De forma especial, uno de los cirios se dedicará al pueblo de Adamuz, en recuerdo de las víctimas del reciente accidente ferroviario y en reconocimiento a la solidaridad demostrada por sus vecinos y por los servicios de emergencia que participaron en el rescate.
