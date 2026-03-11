El temporal y el conflicto bélico de Oriente Próximo dispararán los precios de las flores para la Semana Santa

Sacar un paso de Semana Santa a la calle no es tarea fácil, ni desde el punto de vista organizativo, ni tampoco desde el económico. Como a cualquier sector, la volatilidad de la economía también incide en el mundo cofrade y en uno de sus productos más demandados: las flores. Como explica a este periódico Rafa Barón, de la floristería Los Patios, para la Semana Santa de 2026 “subida de precios habrá seguro”. De cuánto será todavía no se puede determinar, pues habrá que esperar, al menos, justo a la semana de antes para empezar a pedir el producto.

Hay dos factores clave que incidirán en la inflación de las flores: el temporal de enero y febrero y el actual conflicto bélico de Oriente Próximo. Barón detalla, sobre las inundaciones, que ya hay muchas empresas que “nos han dicho que muchas de las plantaciones que tenían previstas se han perdido”. Por lo tanto, añade, “lo poco que haya saldrá más caro y habrá que tirar de la producción de otros sitios”.

En cuanto a la situación internacional, la subida de precios de las flores vendrá determinada por el aumento de los carburantes, es decir, por lo que habrá que pagar por transportar el producto. En este caso, las flores se suelen traer, cuando se piden fuera de España, de países como Holanda, Ecuador, Colombia o Kenia.

Lo que sí deja claro Barón es que, en el caso de las flores, los precios normalmente “son muy variables, incluso de un día para otro” porque depende, añade, “de la necesidad y de las cantidades, esto no es un robot que hace una tuerca y ya”.

Lo mismo confirma Luis Nevado, gerente de la floristería Pinsapo, que en este caso trabaja para hermandades tanto de Córdoba como de otros puntos de Andalucía, en concreto, Málaga, Granada y Écija. "Como pasó con Ucrania, el conflicto va a repercutir en precios de luz o gasolina y eso se va a notar en el valor de las flores", señala Nevado, que agrega que esto ocurrirá tanto con el producto que viene en avión, como las rosas de Colombia o Ecuador, como las que se transportan por carretera (las que vienen de Chipiona, por ejemplo).

Si bien se suele trabajar con presupuestos cerrados, detalla Nevado, empresas pequeñas, como son las floristerías, no tendrán otra que repercutir en las flores el aumento de los costes.

¿Qué piden las hermandades?

El mundo de los exornos florales para los pasos de Semana Santa es amplio y hay pocas verdades incontestables. No todas las cofradías trabajan igual ni necesitan lo mismo. Las hay, por ejemplo, con un presupuesto fijo al que hay que adaptarse, y luego hay otras a las que no les importa tanto cuánto pagar siempre que se cumplan con las ideas que tienen planteadas a priori.

También hay que tener en cuenta, más allá de estilos y gustos propios, que no es lo mismo exornar un paso que precisa de un suelo tupido sin huecos donde no haya flores a decorar un misterio donde valdría con ponerlas en el friso. Eso sí, lo que tiene claro Barón es que en Córdoba “no se suele escatimar a la hora de las flores de Semana Santa” y si se tira por centros más sencillos para los cultos previos, luego se echa el resto en la semana de Pasión.

“No deja de ser un complemento, pero un complemento muy importante. A veces, por ejemplo, puede servir para tapar deficiencias en el patrimonio de un paso”, detalla este florista cordobés, que agrega que “en Córdoba, desde hace muchos años, es una de las cosas que se suelen cuidar para que la visión en la calle sea elegante y muy bonita”.

Por su parte, Luis Nevado comenta que las cofradías con las que trabaja Pinsapo suelen dejarle libertad a la hora de exornar los pasos. "Te dicen que quieren tonos rosa o salmón, por ejemplo, pero a partir de ahí la composición la hacemos nosotros", señala el florista. Luego sí hay algunas que no suelen salirse de su estilo, como es el caso de la Esperanza de Málaga. "En la Esperanza de Málaga su sello es la azucena para la Virgen y el iris morado para el Cristo", explica.

También habla Barón de que más allá de cómo se coloquen las flores y el componente estético que le dé el florista al exorno todo el conjunto debe tener sentido. Un sentido, eso sí, que se vea y se entienda fácil. Lo que observa este florista es que en los últimos años, con las redes sociales, se está buscando un significado excesivo a todo, incluidas las flores. “Tenemos que escribir casi una tesis del exorno para que la gente lo entienda y si tienes que explicar mucho una cosa es que esa cosa eso no funciona”, añade.