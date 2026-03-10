Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turistas MontillaCombustible CórdobaObrasCorte de tráficoLa ViñuelaElecciones UCOPremios 8MCrimen en MontemayorProfesoresEn directo | Oriente MedioAlcaicería
instagramlinkedin

La Vera Cruz

La nueva bambalina trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre, lista para la Semana Santa

El taller de Manuel Solano ha empleado puntos dobles, hojilla y oro fino en la elaboración de la nueva bambalina interior trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre

Bambalina interior trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre, realizada en el taller de Manuel Solano.

Bambalina interior trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre, realizada en el taller de Manuel Solano. / CÓRDOBA

Francisco Mellado

Córdoba

Poco a poco se van conociendo algunos de los estrenos que podrán contemplarse en la próxima Semana Santa. Entre ellos destaca la nueva bambalina interior trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre de la hermandad de la Vera Cruz. La pieza viene a completar el conjunto artístico que se viene desarrollando en los últimos años.

La obra ha sido realizada en el taller de Manuel Solano, siguiendo las mismas técnicas empleadas en el bordado de las bambalinas exteriores y en el techo de palio. El diseño corresponde a José Manuel Martínez Hurtado, quien, aunque mantiene algunos elementos comunes con la parte exterior del palio, ha optado por una composición diferente para esta zona interior.

Una iconografía que recuerda al Señor de los Reyes

En el centro de la pieza se puede contemplar una gran orla bordada en sedas de colores que sigue el dibujo original del pintor cordobés Raúl Muñoz. La escena representada muestra el encuentro de la Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura, un pasaje de gran carga devocional. La imagen de Cristo presenta una iconografía que recuerda al Señor de los Reyes. En cuanto a su ejecución, la bambalina ha sido realizada con las técnicas tradicionales del bordado. Entre ellas destacan los puntos dobles, la hojilla, la cartulina y los escamados de lentejuelas. Asimismo, la pieza incorpora una amplia variedad de tipos de hilo, sobresaliendo especialmente el uso del oro fino, que aporta riqueza y profundidad al conjunto.

Noticias relacionadas

Este estreno se suma a otros trabajos que diferentes hermandades ultiman de cara a la próxima Semana Santa, en la que el patrimonio artístico volverá a tener un papel protagonista en las calles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  2. EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
  3. La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
  4. Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
  5. La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
  6. Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  7. La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
  8. La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba

La nueva bambalina trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre, lista para la Semana Santa

La nueva bambalina trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre, lista para la Semana Santa

Hermandades cordobesas promueven la donación de sangre: cita el 16 de marzo en la Fundación Caja Rural del Sur

Hermandades cordobesas promueven la donación de sangre: cita el 16 de marzo en la Fundación Caja Rural del Sur

La hermandad del Císter organiza la 11ª Exaltación al Nazareno, que correrá a cargo de Ángel María Varo Pineda

La hermandad del Císter organiza la 11ª Exaltación al Nazareno, que correrá a cargo de Ángel María Varo Pineda

Semana Santa de Córdoba 2026: hasta quince hermandades se suman a la iniciativa del Tramo Azul para personas con autismo

Semana Santa de Córdoba 2026: hasta quince hermandades se suman a la iniciativa del Tramo Azul para personas con autismo

La música procesional se revitaliza en Córdoba: nuevas marchas en torno a las cofradías se estrenan en Cuaresma

Fococor presenta el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026 y entrega su galardón anual

La mujer gana terreno en la Semana Santa de Córdoba: más hermanas mayores y puestos de responsabilidad

Emoción en el Pregón del Costalero de Manuel Ramírez: un recorrido por el esfuerzo y la fe de quienes cargan los pasos

Tracking Pixel Contents