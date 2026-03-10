La Vera Cruz
La nueva bambalina trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre, lista para la Semana Santa
El taller de Manuel Solano ha empleado puntos dobles, hojilla y oro fino en la elaboración de la nueva bambalina interior trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre
Poco a poco se van conociendo algunos de los estrenos que podrán contemplarse en la próxima Semana Santa. Entre ellos destaca la nueva bambalina interior trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre de la hermandad de la Vera Cruz. La pieza viene a completar el conjunto artístico que se viene desarrollando en los últimos años.
La obra ha sido realizada en el taller de Manuel Solano, siguiendo las mismas técnicas empleadas en el bordado de las bambalinas exteriores y en el techo de palio. El diseño corresponde a José Manuel Martínez Hurtado, quien, aunque mantiene algunos elementos comunes con la parte exterior del palio, ha optado por una composición diferente para esta zona interior.
Una iconografía que recuerda al Señor de los Reyes
En el centro de la pieza se puede contemplar una gran orla bordada en sedas de colores que sigue el dibujo original del pintor cordobés Raúl Muñoz. La escena representada muestra el encuentro de la Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura, un pasaje de gran carga devocional. La imagen de Cristo presenta una iconografía que recuerda al Señor de los Reyes. En cuanto a su ejecución, la bambalina ha sido realizada con las técnicas tradicionales del bordado. Entre ellas destacan los puntos dobles, la hojilla, la cartulina y los escamados de lentejuelas. Asimismo, la pieza incorpora una amplia variedad de tipos de hilo, sobresaliendo especialmente el uso del oro fino, que aporta riqueza y profundidad al conjunto.
Este estreno se suma a otros trabajos que diferentes hermandades ultiman de cara a la próxima Semana Santa, en la que el patrimonio artístico volverá a tener un papel protagonista en las calles.
