Hermandades cordobesas promueven la donación de sangre: cita el 16 de marzo en la Fundación Caja Rural del Sur

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado la celebración de la Segunda Jornada de Donación de Sangre de las Hermandades de Córdoba, una iniciativa solidaria que busca reforzar el compromiso social del mundo cofrade con la sociedad cordobesa y fomentar la participación activa de hermanos y ciudadanos en una causa que resulta esencial para el sistema sanitario.

La jornada tendrá lugar el domingo 16 de marzo en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, ubicada en la calle de la Radio, 1, con entrada por la avenida de la Libertad. Para facilitar la asistencia del mayor número posible de donantes, la organización ha establecido dos franjas horarias: de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.00 horas por la tarde.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, el Cabildo Catedral de Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur, entidades que se suman a este proyecto solidario que pretende concienciar sobre la importancia de la donación de sangre y garantizar las reservas necesarias para los hospitales.

Gesto solidario

La donación de sangre continúa siendo un gesto imprescindible para garantizar la atención sanitaria de numerosos pacientes que requieren transfusiones por intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos o situaciones de urgencia.

Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad se hace un llamamiento a hermanos, cofrades y a toda la ciudadanía cordobesa para que participen en esta jornada, recordando que cada donación puede ayudar a salvar varias vidas.

Con esta solidaria actividad, las hermandades cordobesas vuelven a demostrar su compromiso con las causas sociales y su implicación en iniciativas que contribuyen al bienestar común.