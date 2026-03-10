La hermandad del Císter organiza la 11ª Exaltación al Nazareno, que correrá a cargo de Ángel María Varo Pineda

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto cofrade

El próximo sábado 14 de marzo, la iglesia del Santo Ángel (Capuchinos) acogerá la 11ª Exaltación al Nazareno, un acto organizado por la hermandad del Císter

Nuestro Padre Jesús de la Sangre en Capuchinos, en una imagen de archivo.

Nuestro Padre Jesús de la Sangre en Capuchinos, en una imagen de archivo. / Natalia Román

Francisco Mellado

Córdoba

La iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos) acogerá el próximo sábado 14 de marzo a las 12.30 horas la celebración de la 11ª Exaltación al Nazareno, un acto organizado por la hermandad del Císter.

En esta ocasión, la exaltación correrá a cargo del reconocido cofrade cordobés Ángel María Varo Pineda, hermano de la hermandad de la Misericordia desde su nacimiento. A lo largo de su trayectoria cofrade, Varo ha desempeñado un papel destacado en la Semana Santa cordobesa, habiendo sido capataz de los pasos de su propia hermandad, la Misericordia, así como del Remedio del Ánimas.

Su compromiso con las cofradías fue reconocido en 2020, cuando fue distinguido como Cofrade Ejemplar de la Semana Santa de Córdoba, un reconocimiento a toda una vida dedicada al mundo cofrade.

Pregonero de la Semana Santa de Córdoba en 1991 y de las Glorias en 2015

Considerado una de las figuras más respetadas y queridas del ámbito cofrade cordobés, Ángel María Varo continúa realizando cada Miércoles Santo estación de penitencia vistiendo la túnica blanca de nazareno de su hermandad de la Misericordia, manteniendo así una vinculación activa con la tradición y la devoción de la Semana Santa de Córdoba.

Entre su trayectoria como pregonero y exaltador se encuentran, entre otros hitos, haber sido pregonero de la Semana Santa de Córdoba en 1991 y de las Glorias en 2015. Además, fue uno de los tres protagonistas del pregón de 2019,. Asimismo, ejerció como pregonero del Socorro en 1992, de la Merced en 1993, del Santísimo Cristo de Gracia en 1994 y del Pregón del Costalero en 2007.

En el ámbito de las exaltaciones, fue exaltador de Nuestra Señora de la Caridad de Málaga en 2010, de Nuestra Señora de los Dolores en 2016 y, finalmente, del Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba, en 2019.

TEMAS





