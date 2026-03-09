Cofradías
Semana Santa de Córdoba 2026: hasta 15 hermandades se suman al Tramo Azul
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba vuelve a poner en marcha estos espacios sin música en los recorridos para facilitar la participación de personas con necesidades especiales
La Agrupación de Hermandades y Cofradías vuelve a impulsar para esta Semana Santa la iniciativa del Tramo Azul, zonas específicas de distintos recorridos en las que las bandas de música cesan su repertorio para que el paso de la hermandad transcurra en silencio.
Estos espacios están especialmente pensados para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista, hipersensibilidad auditiva u otras necesidades sensoriales, permitiendo que puedan disfrutar del discurrir de las cofradías en un ambiente más calmado y recogido.
Sillas accesibles en Carrera Oficial
La puesta en marcha y coordinación de esta iniciativa es fruto del trabajo conjunto de la Vocalía de Acción Social y la Vocalía de Procesión de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que han trabajado durante los últimos meses en contacto con las diferentes corporaciones penitenciales para seguir ampliando esta red de espacios inclusivos en los recorridos de la Semana Santa cordobesa.
Este esfuerzo se enmarca dentro de la línea de trabajo que la Agrupación viene desarrollando en los últimos años para avanzar hacia una Semana Santa de todos y para todos. Entre estas medidas también destaca la habilitación de sillas de inclusión en la Carrera Oficial, destinadas a facilitar el acceso de personas con distintas necesidades, reforzando así el carácter abierto y acogedor de una de las manifestaciones más importantes de la religiosidad popular de la ciudad.
En la próxima Semana Santa serán numerosas las hermandades que se sumen a esta iniciativa habilitando Tramos Azules en distintos puntos de sus recorridos:
- Hermandad de la O – Calle Nuestra Señora de la Merced, hasta el nº 4.
- Hermandad del Rescatado – Desde Ronda de Andújar hasta el cruce con Plaza de la Magdalena.
- Hermandad de la Presentación al Pueblo – Periodista Gago Jiménez y Núñez de Balboa hasta el cruce con Avenida Virgen Milagrosa.
- Hermandad de la Estrella – Alonso de Burgos y Plaza del Escudo.
- Hermandad de la Sangre – Diario Córdoba.
- Hermandad del Buen Suceso – Plaza de la Magdalena y calle Magdalena.
- Hermandad del Caído – Calle Santa Isabel, hasta el Palacio de Viana.
- Hermandad de la Sagrada Cena – Calle Alcalde Velasco Navarro, en la ida.
- Hermandad de las Angustias – Calle Don Rodrigo, hasta Carlos Rubio.
- Hermandad del Cristo de Gracia – Ronda de Andújar, desde el cruce con Plaza de la Magdalena hasta Puerta Nueva.
- Hermandad del Perdón – Calle Valladares, desde Plaza de Pineda hasta Tesoro.
- Hermandad de la Paz – Paseo de la Victoria, desde la esquina con Lope de Hoces hasta el nº 57.
- Hermandad de la Conversión – Calle Manuel Fuentes Bocanegra.
- Hermandad de los Dolores – Paseo de la Victoria, desde la esquina con Lope de Hoces hasta la parada de taxis.
- Hermandad del Resucitado – Ronda de Isasa, desde Cruz del Rastro hasta Pozo de Cueto.
