Semana Santa de Córdoba 2026: hasta 15 hermandades se suman al Tramo Azul

La Agrupación de Hermandades y Cofradías vuelve a impulsar para esta Semana Santa la iniciativa del Tramo Azul, zonas específicas de distintos recorridos en las que las bandas de música cesan su repertorio para que el paso de la hermandad transcurra en silencio.

Estos espacios están especialmente pensados para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista, hipersensibilidad auditiva u otras necesidades sensoriales, permitiendo que puedan disfrutar del discurrir de las cofradías en un ambiente más calmado y recogido.

Sillas accesibles en Carrera Oficial

La puesta en marcha y coordinación de esta iniciativa es fruto del trabajo conjunto de la Vocalía de Acción Social y la Vocalía de Procesión de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que han trabajado durante los últimos meses en contacto con las diferentes corporaciones penitenciales para seguir ampliando esta red de espacios inclusivos en los recorridos de la Semana Santa cordobesa.

Este esfuerzo se enmarca dentro de la línea de trabajo que la Agrupación viene desarrollando en los últimos años para avanzar hacia una Semana Santa de todos y para todos. Entre estas medidas también destaca la habilitación de sillas de inclusión en la Carrera Oficial, destinadas a facilitar el acceso de personas con distintas necesidades, reforzando así el carácter abierto y acogedor de una de las manifestaciones más importantes de la religiosidad popular de la ciudad.

En la próxima Semana Santa serán numerosas las hermandades que se sumen a esta iniciativa habilitando Tramos Azules en distintos puntos de sus recorridos: