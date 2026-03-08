La música procesional se revitaliza en Córdoba: nuevas marchas en torno a las cofradías se estrenan en Cuaresma

La cuaresma vuelve a convertirse en un periodo especialmente fértil para la música procesional. A pocas semanas de la celebración de la Semana Santa, distintas bandas y compositores han presentado nuevas marchas dedicadas a titulares de hermandades. Estas composiciones ponen de manifiesto la vitalidad que vive actualmente la música procesional.

Entre las obras estrenadas durante esta cuaresma se encuentra la marcha Jesús Amarrado, compuesta por Francisco Jiménez Becerra. La pieza está dedicada al titular de la cofradía del Huerto y fue estrenada semanas atrás por la Asociación Musical Utrerana (Sevilla).

Otra de las composiciones que verá la luz en los próximos días es Aniversario Mercedario, obra de la compositora María Jesús Amaro. La marcha está dedicada a Santa María de la Merced con motivo de su 50 aniversario. Su estreno está previsto para el próximo 15 de marzo, en la parroquia de San Antonio de Padua en el que será interpretada por la banda Tubamirum de Cañete de las Torres.

También se suma al panorama musical cofrade la marcha Yo soy la Redención, compuesta por Alejandro Pedraza. La obra está dedicada al titular de la hermandad de la Estrella.

Entre los estrenos recientes destaca igualmente El Valle de la Fe, obra de Antonio Jesús Hernández, dedicada a la Virgen de la Esperanza del Valle con motivo de su 25 aniversario. La marcha fue presentada en un concierto celebrado en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba, donde fue interpretada por la banda Tubamirum de Cañete de las Torres.

Por su parte, este domingo la Banda de Música del Saucejo (Sevilla) interpretó por primera vez la marcha María del Buen Fin, compuesta por Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. La obra está dedicada a la titular mariana de la hermandad del Descendimiento.

A esta lista de novedades se añade la marcha De vuelta a San Andrés, obra del compositor Ignacio Fortis Pérez. La pieza, dedicada a la hermandad del Buen Suceso, será estrenada por la Banda Monte Calvario de Martos en un concierto en la parroquia de San Andrés el próximo 15 de marzo.

Finalmente, otra de las composiciones que se ha estrenado esta cuaresma es la marcha Alegría, obra de Pablo Jiménez, escrita con motivo del 75 aniversario de la bendición de la Virgen de la Alegría, titular de la hermandad del Resucitado. El estreno tuvo lugar este mismo domingo durante un concierto que se celebró en la parroquia de Santa Marina, interpretado por la Banda de Música la Estrella de Córdoba.