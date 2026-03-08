Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fococor presenta el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026 y entrega su galardón anual

Juan Manuel Cabello de Julián fue reconocido por Fococor con su galardón anual durante la presentación del cartel de la Semana Santa 2026, un acto celebrado en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores

Imagen que ilustra el cartel de Fococor.

Imagen que ilustra el cartel de Fococor. / Fococor

Francisco Mellado

Córdoba

La Asociación de Fotógrafos de Córdoba (Fococor) ha presentado oficialmente el cartel de la Semana Santa 2026 (capital, ya presentó el de la provincia) y entregó su galardón anual a Juan Manuel Cabello de Julián, reconociendo su trayectoria. El acto tuvo lugar este domingo en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, y contó con la actuación de la Banda de Música Sinfónica de Dos Torres. Numerosos cofrades, aficionados y fotógrafos se dieron cita para acompañar la presentación de este nuevo cartel.

