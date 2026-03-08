Fococor presenta el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2026 y entrega su galardón anual

La Asociación de Fotógrafos de Córdoba (Fococor) ha presentado oficialmente el cartel de la Semana Santa 2026 (capital, ya presentó el de la provincia) y entregó su galardón anual a Juan Manuel Cabello de Julián, reconociendo su trayectoria. El acto tuvo lugar este domingo en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, y contó con la actuación de la Banda de Música Sinfónica de Dos Torres. Numerosos cofrades, aficionados y fotógrafos se dieron cita para acompañar la presentación de este nuevo cartel.