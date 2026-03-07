La mujer gana terreno en la Semana Santa de Córdoba: más hermanas mayores y puestos de responsabilidad

La Semana Santa de Córdoba ha experimentado en las últimas décadas una transformación significativa en cuanto al papel de la mujer dentro de las hermandades y cofradías. Lo que durante muchos años fue un ámbito dominado casi exclusivamente por hombres ha ido evolucionando hasta dar paso a una participación cada vez más activa de las mujeres, no solo como hermanas de nómina, sino también ocupando puestos de responsabilidad.

En la actualidad, varias hermandades de Córdoba cuentan con mujeres al frente de sus juntas de gobierno como hermanas mayores, caso de la Merced, el Rescatado o el Amor, una figura clave dentro de la estructura organizativa de las cofradías. La presencia femenina en estos puestos refleja un cambio generacional y social que ha permitido ampliar la representación dentro del mundo cofrade.

Este avance también se ha visto reflejado en la institución que coordina a todas las hermandades de la ciudad, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. En su historia reciente, la entidad ha contado incluso con una mujer en la presidencia, Olga Caballero, un hecho que marcó un hito en la vida cofrade cordobesa y evidenció el reconocimiento al trabajo y la implicación de muchas mujeres dentro de las corporaciones penitenciales.

La incorporación femenina a la vida interna de las hermandades no es algo reciente, pero sí ha ganado visibilidad en las últimas décadas. Además, su presencia en las juntas de gobierno se ha normalizado progresivamente, ocupando cargos como secretarias, tesoreras o diputadas mayor de gobierno.

Reflejo de la sociedad actual

A ello se suma la participación en las propias estaciones de penitencia. Hoy es habitual ver a mujeres formando parte del cortejo procesional como nazarenas o acólitas, algo que décadas atrás no estaba permitido en algunas corporaciones. Esta apertura ha contribuido a que la Semana Santa sea un reflejo más fiel de la sociedad actual.

La evolución del papel de la mujer dentro de las cofradías cordobesas responde también a los cambios experimentados en el conjunto de la sociedad. Las nuevas generaciones han impulsado una visión más participativa e inclusiva de la vida cofrade, en la que la implicación se mide por el compromiso con la hermandad y no por cuestiones de género.

En este contexto, la presencia de mujeres como hermanas mayores o incluso al frente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías simboliza un avance importante dentro de una tradición con siglos de historia.