La hermandad de la Sentencia convoca un concurso infantil de dibujo en honor a María Santísima de Gracia y Amparo

La hermandad de la Sentencia ha convocado un Concurso de Dibujo Infantil con motivo del cincuentenario de la bendición de María Santísima de Gracia y Amparo, una iniciativa que pretende fomentar la creatividad y la devoción mariana entre los más pequeños dentro de los actos conmemorativos de la efeméride.

El certamen está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 13 años, distribuidos en tres categorías: de 6 a 8 años, de 9 a 11 y de 12 a 13. Los trabajos deberán inspirarse en María Santísima de Gracia y Amparo, pudiendo representar su imagen, su advocación, su procesión o el propio cincuentenario de su bendición.

La técnica será libre —lápices de colores, ceras, rotuladores o acuarelas—, aunque el formato deberá ser DIN A4 y los dibujos deberán ser originales. En el reverso deberá constar el nombre y apellidos del participante, su edad y un teléfono de contacto de un familiar o tutor.

Noticias relacionadas

El plazo de entrega permanecerá abierto del 13 al 22 de marzo, ambos inclusive, y los trabajos deberán presentarse en la sacristía de la San Nicolás de la Villa durante el horario de misa.