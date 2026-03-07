Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hermandad de la Sentencia convoca un concurso infantil de dibujo en honor a María Santísima de Gracia y Amparo

Niños y niñas de 6 a 13 años podrán participar en el concurso de dibujo de la hermandad presentando sus creaciones del 13 al 22 de marzo

Imagen que ilustra el cartel del concurso.

Imagen que ilustra el cartel del concurso. / Hermandad de la Sentencia

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La hermandad de la Sentencia ha convocado un Concurso de Dibujo Infantil con motivo del cincuentenario de la bendición de María Santísima de Gracia y Amparo, una iniciativa que pretende fomentar la creatividad y la devoción mariana entre los más pequeños dentro de los actos conmemorativos de la efeméride.

El certamen está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 13 años, distribuidos en tres categorías: de 6 a 8 años, de 9 a 11 y de 12 a 13. Los trabajos deberán inspirarse en María Santísima de Gracia y Amparo, pudiendo representar su imagen, su advocación, su procesión o el propio cincuentenario de su bendición.

La técnica será libre —lápices de colores, ceras, rotuladores o acuarelas—, aunque el formato deberá ser DIN A4 y los dibujos deberán ser originales. En el reverso deberá constar el nombre y apellidos del participante, su edad y un teléfono de contacto de un familiar o tutor.

El plazo de entrega permanecerá abierto del 13 al 22 de marzo, ambos inclusive, y los trabajos deberán presentarse en la sacristía de la San Nicolás de la Villa durante el horario de misa.

