Cofradías
Emoción en el Pregón del Costalero de Manuel Ramírez: un recorrido por el esfuerzo y la fe de quienes cargan los pasos
La vigésima edición del Pregón del Costalero, celebrada en la capilla del colegio Santa Victoria, contó con la participación de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena
La capilla del colegio de Santa Victoria acogió en la noche de este sábado la vigésima edición del Pregón del Costalero, una cita ya tradicional dentro del calendario cofrade de la cuaresma cordobesa.
El pregón estuvo a cargo del cofrade de la hermandad de la Misericordia Manuel Ramírez Pérez, quien fue el encargado de poner voz y sentimiento a los costaleros. A través de sus palabras, el pregonero realizó un recorrido por la vivencia del costal bajo los pasos, destacando valores como el esfuerzo, la fe, el compañerismo y la devoción que caracterizan a quienes cargan con los titulares de las hermandades durante la estación de penitencia. Durante su intervención, sus palabras fueron recibidas con atención y emoción por parte de los numerosos asistentes que se dieron cita, muchos de ellos vinculados directamente a cuadrillas de costaleros de distintas hermandades de la ciudad.
Antes del inicio del pregón, el público asistente pudo disfrutar de un concierto de marchas procesionales interpretado por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, que fue la encargada de abrir el acto con varias composiciones del repertorio cofrade de esta formación.
Con esta vigésima edición, el Pregón del Costalero organizado por la hermandad de la Sagrada Cena continúa consolidándose como una de las citas destacadas de la cuaresma cordobesa, un acto que rinde homenaje a quienes, de manera silenciosa y muchas veces anónima, sostienen sobre sus hombros una parte fundamental de la Semana Santa.
