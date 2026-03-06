El Colegio La Piedad organiza un concierto de marchas procesionales con concurso de tortillas y sorteos

El próximo sábado 7 de marzo a las 13:00 horas, el Colegio Nuestra Señora de la Piedad acogerá la celebración del VIII Concierto de Marchas de Semana Santa, una cita ya consolidada en el calendario cofrade y cultural que cada año reúne a numerosas familias, vecinos y amantes de la música procesional.

En esta octava edición, el público podrá disfrutar de la actuación de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús en la Fe en su Sagrada Cena y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Fuensanta, dos formaciones de reconocido prestigio que ofrecerán un cuidado repertorio de marchas procesionales, creando un ambiente cargado de emoción y tradición a las puertas de la Semana Santa.

El concierto no solo será un encuentro musical, sino también una jornada de convivencia. Tras la actuación, se abrirá una barra con servicio de comida y bebida para que familias, alumnado y amigos del centro puedan compartir un agradable rato en un ambiente cercano y festivo, reforzando los lazos entre familia y escuela.

Concurso de Tortillas y sorteos

Como es tradición, se celebrará el esperado Concurso de Tortillas, una iniciativa que cada año despierta una gran participación y que se ha convertido en uno de los momentos más entrañables del evento.

Además, con el número de la entrada se participará en varios sorteos con atractivos premios, entre ellos cenas, pizzas y desayunos en conocidos restaurantes de Córdoba, añadiendo un aliciente más a esta jornada festiva.

Cabe destacar que lo recaudado durante el evento irá destinado a mejorar la procesión escolar que el centro celebrará el próximo 14 de marzo a las 17:00, contribuyendo así a engrandecer una de las citas más especiales y esperadas por toda la comunidad educativa.

Desde el colegio se anima a toda la comunidad educativa y al público en general a asistir y formar parte de esta cita musical que une cultura, tradición, solidaridad y convivencia en un ambiente familiar.