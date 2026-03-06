La Agrupación de Cofradías de Córdoba impulsa la 2ª Feria Cofrade, un escaparate para artesanos y empresas

Córdoba vuelve a situarse en el mapa del mundo cofrade con una cita que quiere crecer dentro y fuera de España. La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha presentado este viernes 2ª Feria Cofrade de España e Iberoamérica en la ciudad como una de las grandes convocatorias del calendario cofrade nacional e internacional, con el objetivo de consolidar a la capital como referente del sector bajo la marca Córdoba Capital Cofrade.

La iniciativa está impulsada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y cuenta con el respaldo económico del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), dependiente del Ayuntamiento, así como del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), organismo vinculado a la Diputación de Córdoba.

La feria nace como evolución de dos encuentros empresariales cofrades celebrados anteriormente en la ciudad, que ya pusieron de manifiesto el potencial del sector ligado a las hermandades y cofradías. Aquellas experiencias, desarrolladas de forma simultánea y con apoyo institucional, sirvieron para comprobar la capacidad de convocatoria de Córdoba en un ámbito que une tradición religiosa, patrimonio, artesanía y actividad económica.

Un escaparate para el sector cofrade y la artesanía

La organización quiere que esta segunda edición refuerce el papel de la feria como punto de encuentro para los numerosos profesionales vinculados al universo cofrade. En este espacio confluyen artesanos, bordadores, imagineros, orfebres, floristas y empresas especializadas que encuentran en el evento una plataforma para dar visibilidad a su trabajo y abrir nuevas vías de negocio.

Durante la pasada edición se alcanzaron alrededor de 80 stands entre los distintos eventos relacionados con el sector, una cifra que evidenció la fortaleza del tejido empresarial cofrade. Para este año, el objetivo pasa por igualar esa participación y mantener además uno de los rasgos más valorados por los organizadores: el carácter accesible de la cita, ya que los stands volverán a ser gratuitos para facilitar la presencia de empresas y profesionales.

La apuesta institucional y organizativa se enmarca dentro de la estrategia promovida por la Agrupación de Hermandades y Cofradías con la marca Córdoba Capital Cofrade, un sello con el que se pretende proyectar la ciudad como referencia nacional e internacional del mundo de las cofradías.

México refuerza la vocación iberoamericana de la feria

Uno de los elementos diferenciales de esta propuesta es su dimensión internacional. En la primera edición, el país invitado fue Guatemala, representado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Aquella participación tuvo una notable repercusión en Córdoba y contribuyó a estrechar lazos culturales y religiosos, además de abrir oportunidades de colaboración en ámbitos como la promoción turística y la artesanía.

De cara a esta segunda edición, los organizadores trabajan en la incorporación de varias localidades de México, un país con una profunda tradición en la religiosidad popular y en las manifestaciones vinculadas a las cofradías. Su presencia reforzaría el carácter iberoamericano del encuentro y ampliaría el alcance institucional y empresarial de la cita.

La 2ª Feria Cofrade de España e Iberoamérica se celebrará del 16 al 18 de octubre en el Centro de Convenciones, Exposiciones, Ferias y Congresos de Córdoba, con la aspiración de convertirse en una herramienta útil para el desarrollo económico, la conservación del patrimonio cofrade y la proyección exterior de un sector que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.