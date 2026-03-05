El Rescatado y otras imágenes centran la devoción en Córdoba durante el primer viernes de marzo

La ciudad de Córdoba volverá a vivir una de las jornadas más significativas de su calendario cofrade con motivo del primer viernes de marzo, una fecha marcada por la tradición y la devoción popular que cada año congrega a numerosos fieles en distintos templos de la capital para participar en besapiés y besamanos organizados por diversas hermandades.

Esta jornada, profundamente arraigada en la religiosidad popular cordobesa, se convertirá en un punto de encuentro para devotos y cofrades en la antesala de la Semana Santa. A lo largo del día diversas iglesias de la ciudad recibirán la visita constante de fieles que acudirán a venerar a las imágenes titulares de distintas corporaciones penitenciales.

El Rescatado centrará una de las grandes citas del día

Uno de los cultos más multitudinarios lo celebrará la hermandad del Rescatado, que organizará el tradicional besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado. El acto tendrá lugar desde las 08.00 hasta las 20.45 horas en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, templo conocido popularmente como Trinitarios y sede canónica de la corporación.

Como es habitual cada año, se espera una gran afluencia de fieles desde primeras horas de la mañana, formándose largas colas de devotos que querrán acercarse a venerar la imagen del Rescatado, una de las que mayor devoción despierta en la ciudad.

La jornada culminará con la fiesta de regla de la hermandad, que se celebrará a las 21.00 horas en el mismo templo.

Otra de las citas destacadas tendrá lugar en la Real parroquia de San Lorenzo Mártir, donde la hermandad del Remedio de Ánimas celebrará el besapiés al Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas.

Este culto se desarrollará entre las 09.00 y las 21.00 horas, permitiendo que fieles y visitantes puedan acercarse durante toda la jornada a venerar la imagen.

Por su parte, la hermandad del Prendimiento también se sumará a esta jornada de cultos con el besamanos a Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento. El acto se celebrará desde las 10.30 hasta las 21.00 horas en el Santuario de María Auxiliadora, donde los fieles podrán acercarse a venerar la imagen.

Jornada marcaca en el calendario cofrade

El primer viernes de marzo se ha consolidado con el paso de los años como una jornada muy especial dentro del calendario cofrade de la ciudad. Para muchos cofrades supondrá uno de los primeros grandes momentos antes del inicio de la celebración de la Semana Santa.