El historiador Juan José Primo Jurado explora la devoción mariana cordobesa en su nuevo libro, publicado por Almuzara

El Real Círculo de la Amistad acogió este miércoles la presentación del nuevo libro del historiador cordobés Juan José Primo Jurado, titulado Vírgenes de Córdoba, publicado por la editorial Almuzara.

La obra constituye un profundo recorrido escultórico por más de sesenta imágenes marianas repartidas por toda la provincia, desde la capital hasta los municipios más alejados.

En Vírgenes de Córdoba, Primo Jurado combina el rigor histórico, el análisis artístico y la sensibilidad devocional. Cada capítulo se centra en una imagen concreta, explorando su origen, la iconografía, los autores que la crearon, así como las tradiciones y el fervor popular que la han acompañado a lo largo de los siglos. La obra incluye Vírgenes coronadas canónicamente y otras que representan auténticas expresiones de religiosidad popular, muchas de las cuales han sido centro de la vida espiritual de generaciones de cordobeses.

Una invitación a contemplar las imágenes

El autor subraya que su libro es “una invitación a la contemplación”, una guía para detenerse ante cada imagen y comprender cómo, “a través del arte y la devoción, María continúa mostrando a Jesús en el corazón de Córdoba”. La nueva publicación no solo se dirige a los estudiosos del arte sacro y del patrimonio, sino también a cualquier lector interesado en conocer, comprender y valorar una de las expresiones más hondas de la identidad cordobesa.

Almuzara presenta 'Vírgenes de Córdoba' de Juan José Primo Jurado en el Real Círculo de la Amistad / A. J. González

Doctor en Historia y licenciado en Filosofía y Letras

En lo que respecta al autor, Juan José Primo Jurado es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras, y en la actualidad director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

A lo largo de su trayectoria ha sido subdelegado del Gobierno en Córdoba, concejal de Patrimonio y Casco Histórico, director del Archivo Histórico del Palacio de Viana y pregonero de la Semana Santa de Córdoba en 2024. Además, ha desempeñado labores docentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Loyola Andalucía y la Universidad de Córdoba.

Con la editorial Almuzara, Primo Jurado ha publicado títulos destacados como Paseando por Córdoba, La Córdoba de Julio Romero, Iglesias de Córdoba y La Córdoba de Manolete, entre otros. Su extensa trayectoria ha sido reconocida con distinciones como la Cruz al Mérito Militar, la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario y su nombramiento como embajador de la Marca Ejército, reflejando su compromiso con la historia, el patrimonio y la identidad cordobesa.