La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba presentó este miércoles el número 155 de la revista Córdoba Cofrade, órgano de difusión del máximo ente cofrade de la ciudad. El acto tuvo lugar en el salón de actos de Emacsa y sirvió para dar a conocer una nueva edición de la publicación que recoge distintos aspectos de la vida, la historia y la actualidad de las hermandades cordobesas.

La nueva entrega cuenta con 208 páginas y luce en su portada una imagen del Arcángel San Rafael obra de Julio Romero de Torres. A lo largo de sus páginas se abordan diversos contenidos relacionados con la Semana Santa y el ámbito cofrade, combinando actualidad, historia y estudios de carácter artístico.

Tres secciones centrales de la revista

La presentación corrió a cargo del director de la revista, Gonzalo Herreros, acompañado por Pilar Varo y Maite Montero, integrantes del equipo de redacción. Durante el acto explicaron la estructura de la publicación, que se organiza en tres grandes apartados: Casa Hermandad; Perfiles; y Arte, Historia y Espiritualidad.

La Agrupación de Cofradías presenta un nuevo número de la revista 'Córdoba Cofrade'. / A. J. González

En la sección Casa Hermandad se recogen diferentes artículos centrados en la actualidad cofrade. Entre ellos, destacan la entrevista al pregonero de la Semana Santa y Cofrade Ejemplar 2026, así como el texto íntegro de la exaltación al beato Álvaro de Córdoba pronunciada el pasado mes de febrero por el cofrade Alfonso Muñoz. Este apartado incluye también trabajos sobre el impacto de la Semana Santa en el turismo y un artículo de opinión firmado por Miguel Ángel de Abajo.

Reportajes, artículos y firmas de opinión

Por su parte, el bloque Perfiles reúne diversos reportajes y artículos. Entre ellos figuran la memoria del aniversario de la Hermandad del Huerto, el recuerdo de los 75 años de la llegada de la Virgen de las Lágrimas a la parroquia de San Pedro o un artículo homenaje al fotógrafo Juan Luis Seco de Herrera. También se incluyen trabajos como Merced, Rescatado y Esperanza, dedicado a las hermandades que han visitado la cárcel durante el Año Jubilar de la Esperanza firmado por Andrés Romero, o un análisis sobre la incorporación de la Hermandad de Cañero a la carrera oficial.

Finalmente, la sección Arte, Historia y Espiritualidad reúne colaboraciones de carácter más académico y divulgativo. Entre ellas destacan Breve aproximación a Osio de Córdoba, de Irene Aguilar; La Virgen María en el Corán, de Antonio Navarro; La Historia del cipo de los Santos Mártires de San Pedro, de Antonio Varo; El manto negro de las Angustias, de Agustín Camargo; El nacionalismo español en la música procesional, de Alfonso Lozano; y Los cofrades y el patrimonio, de David Luque, entre otros trabajos.

Con esta nueva edición, la revista Córdoba Cofrade continúa consolidándose como una de las principales publicaciones dedicadas al estudio, la divulgación y la actualidad del mundo cofrade cordobés.