La hermandad de la Merced celebrará sus actos de Cuaresma en el Centro Penitenciario de Córdoba durante marzo

La hermandad de la Merced, en colaboración con la Pastoral Penitenciaria, llevará a cabo durante el mes de marzo sus tradicionales actos de Cuaresma en el Centro Penitenciario de Córdoba, consolidando una iniciativa que acerca la vivencia cofrade y espiritual a los internos. El programa comienza el sábado 7 de marzo con la conferencia cuaresmal titulada La veneración a las imágenes como reflejo de lo divino, impartida por el vicario parroquial de San Andrés, José Luis Moreno Modelo, en la sala polivalente del centro.

El jueves 19 de marzo se celebrará la final del primer Concurso de Saetas. Posteriormente, el sábado 21 de marzo tendrá lugar el vía crucis presidido por el Cristo de la Luz, ambos en el salón de actos.

El ciclo de actividades concluirá el Jueves de Pasión, 26 de marzo, con el pregón de Semana Santa 2026, a cargo de José Fernández Fernández.