Social
La hermandad de la Merced celebrará sus actos de Cuaresma en el Centro Penitenciario de Córdoba durante marzo
La iniciativa acerca la vivencia cofrade y espiritual a los internos
La hermandad de la Merced, en colaboración con la Pastoral Penitenciaria, llevará a cabo durante el mes de marzo sus tradicionales actos de Cuaresma en el Centro Penitenciario de Córdoba, consolidando una iniciativa que acerca la vivencia cofrade y espiritual a los internos. El programa comienza el sábado 7 de marzo con la conferencia cuaresmal titulada La veneración a las imágenes como reflejo de lo divino, impartida por el vicario parroquial de San Andrés, José Luis Moreno Modelo, en la sala polivalente del centro.
El jueves 19 de marzo se celebrará la final del primer Concurso de Saetas. Posteriormente, el sábado 21 de marzo tendrá lugar el vía crucis presidido por el Cristo de la Luz, ambos en el salón de actos.
El ciclo de actividades concluirá el Jueves de Pasión, 26 de marzo, con el pregón de Semana Santa 2026, a cargo de José Fernández Fernández.
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
- Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
- Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba