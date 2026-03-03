Un estudio revelará las conclusiones sobre las hermandades cordobesas en el Encuentro Diocesano

El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, presidirá por primera vez el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías. A esta convocatoria están llamados Consiliarios, Presidentes de Agrupaciones y Hermanos Mayores de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba, que acudirán el próximo 11 de abril a partir de las 10.00 horas a la sede de Diputación para celebrar el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías con el Obispo.

Tras el saludo de bienvenida por parte del Obispo de Córdoba y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, habrá un momento de oración tras el cual se conocerán los resultados del estudio realizado entre las hermandades cordobesas por parte del Instituto de Investigación Concepto, que hará públicas las conclusiones de un estudio sobre múltiples aspectos de la vida de las corporaciones.

Está previsto que a las 11.00 horas, el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, se dirija por primera vez al conjunto de las hermandades representadas y, posteriormente, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, José Juan Jiménez Güeto, sea el encargado de exponer el reglamento confeccionado para el funcionamiento de esta delegación diocesana, así como líneas estratégicas a desarrollar.

En torno a las 12.45 horas, la asamblea de Hermandades y Cofradías se trasladará a la Iglesia de la Merced para participar en la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba y concelebrada por los consiliarios de las de las hermandades y cofradías de Córdoba. Con la celebración de la santa misa terminará el encuentro.