La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde

Las cofradías, poco a poco, van buscando salir más temprano para no recogerse tan tarde, sobre todo en los primeros días de la Semana Santa. Sin ir más lejos, el próximo Domingo de Ramos la hermandad del Huerto pasará a ocupar el segundo lugar en la carrera oficial, cuando desde 2017 había cerrado la jornada. La corporación llevaba años persiguiendo una recogida más temprana y, finalmente, lo ha conseguido en un contexto en el que, además, todo el día adelanta sus horarios.

Abrirá la tarde, como ocurre desde 1999, la hermandad de las Penas de Santiago, que saldrá a las 16.00 horas, quince minutos antes que el pasado año, y alcanzará el palquillo a las 17.30 horas, adelantando en cuarenta minutos su paso por la carrera oficial. También su entrada en su templo será más temprana, fijada a las 22.00 horas.

Estos ajustes no son un hecho aislado. En las últimas décadas, la Semana Santa cordobesa ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda en sus horarios procesionales. Si en los años setenta y ochenta no era extraño que algunas hermandades iniciaran su estación de penitencia a las nueve de la noche, hoy ese planteamiento resulta prácticamente impensable. El modelo organizativo, las exigencias de seguridad, el aumento de público y la propia configuración de la carrera oficial han empujado progresivamente las salidas hacia tramos más tempranos del día.

La carrera oficial, eje vertebrador, comienza cada vez antes

La carrera oficial, eje vertebrador del discurrir de las cofradías, comienza cada vez antes y, según sostienen algunas corporaciones, aún podría adelantarse más. El objetivo es ganar amplitud horaria para evitar retrasos acumulados, reducir cruces conflictivos y aliviar la presión en jornadas especialmente densas.

El debate ha cobrado especial intensidad en el Viernes Santo, jornada en la que la carrera oficial comienza más tarde. En los últimos años, la primera hermandad ha entrado en torno a las 20.10 horas, una circunstancia que ha provocado el descontento del Santo Sepulcro, última corporación del día. Este hecho ha propiciado que, de cara a este año, se haya alcanzado un acuerdo con el resto de hermandades de la jornada para que sea esta cofradía la que abra el recorrido oficial, con el objetivo de llegar más temprano a su templo.

Un giro con razones técnicas

Este giro hacia la tarde responde a razones técnicas, ya que la franja vespertina concentra hoy mayor presencia de público y proyección mediática, factores que influyen de forma directa en la planificación de la Semana Santa.

Presentación de Córdoba Cofrade La revista Córdoba Cofrade editada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, será presentada el próximo 4 de marzo a las 20.00 horas en el Salón de Actos de Emacsa, con entrada por la Avenida Llanos del Pretorio. Una publicación, dirigida por Gonzalo Herreros, que se consolida como un referente en información cofrade, ofreciendo reportajes, artículos, entrevistas y análisis sobre la vida de las hermandades, sus actividades y la actualidad de la Semana Santa cordobesa.

No obstante, persisten voces nostálgicas que reivindican la identidad de aquellas estampas nocturnas que durante décadas definieron la Semana Santa cordobesa: salidas tardías, calles más recogidas y un ambiente de mayor intimidad.

Entre la tradición y la eficacia organizativa, las cofradías afrontan el reto de adaptar sus horarios a una realidad cambiante, marcada por nuevas exigencias logísticas, mayores medidas de seguridad y una creciente afluencia de público.