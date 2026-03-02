La hermandad del Remedio de Ánimas presenta 'In ictu oculi', una experiencia inmersiva en la parroquia de San Lorenzo Mártir

La hermandad del Remedio de Ánimas ha dado a conocer una nueva propuesta cultural y formativa bajo el sugerente título de In ictu oculi, una experiencia inmersiva que pretende ir más allá del esquema habitual de las charlas catequéticas para ofrecer a los asistentes un verdadero itinerario espiritual y sensorial. El acto tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo, a las 21.20 horas, en la Real parroquia de San Lorenzo Mártir.

La iniciativa se desarrollará en el marco del besapiés del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, cuya presencia presidirá un altar efímero concebido no solo como exorno litúrgico, sino como auténtico espacio catequético. La hermandad ha planteado este montaje como un escenario de contemplación donde cada elemento contribuya a reforzar el mensaje espiritual que se desea transmitir.

In ictu oculi, expresión latina que significa «en un abrir y cerrar de ojos», da sentido a toda la propuesta. La fugacidad de la vida, la certeza del paso del tiempo y la llamada a la conversión constituyen el eje temático de esta experiencia. Para ello, el acto establecerá un diálogo simbólico con la obra de Juan de Valdés Leal, maestro del Barroco sevillano cuyas pinturas, cargadas de dramatismo y profundidad teológica, reflexionan sobre la muerte y la eternidad desde una estética impactante y profundamente catequética.

Propiciar una atmósfera donde literatura y fe se fundan

Según ha explicado la corporación del Lunes Santo, el objetivo de esta novedosa propuesta es propiciar una atmósfera en la que arte, música, literatura y fe se fundan en un mismo lenguaje. Los asistentes no solo recibirán contenidos formativos, sino que recorrerán una experiencia guiada donde la palabra se entrelaza con la música y la contemplación visual, generando un ambiente que invite al recogimiento y a la reflexión personal ante la imponente imagen del Cristo del Remedio de Ánimas.

La música desempeñará un papel fundamental como vehículo emocional, reforzando el carácter meditativo del acto y acompañando el itinerario interior que se propone a los participantes. A su vez, los textos literarios seleccionados aportarán profundidad teológica y belleza expresiva, configurando un discurso coherente que enlaza tradición artística y mensaje evangélico.

Con esta interesante actividad, la hermandad de Ánimas apuesta por un formato cultural innovador donde formación y experiencia estética se funden para ofrecer a los hermanos de la cofradía, feligreses, fieles y al público en general una manera distinta de acercarse al mensaje cristiano a través del arte.