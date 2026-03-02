El Descendimiento organiza el concierto 'En clave de pasión' con música cofrade el 8 de marzo en Córdoba

La hermandad del Descendimiento ha organizado para el próximo 8 de marzo a las 17.00 horas el primer concierto de música cofrade En clave de pasión, una nueva cita cultural que nace con vocación de continuidad y que reunirá a destacadas formaciones musicales en una tarde dedicada a los sones procesionales.

El concierto se celebrará en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, situado en la calle Ángel de Saavedra, 1. Sobre el escenario se darán cita la Banda de Cornetas y Tambores Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad cordobesa de Pozoblanco; la Agrupación Musical Cristo de la Expiración de la Rambla y la Banda de Música del Saucejo (Sevilla). Uno de los momentos más destacados será el estreno absoluto de la marcha María del Buen Fin, compuesta por el reconocido autor Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. La nueva pieza será interpretada por la Banda de Música del Saucejo.

Mucho más que un concierto puntual

Desde la hermandad del Descendimiento se subraya que En clave de pasión pretende ser mucho más que un concierto puntual: aspira a consolidarse como un espacio de encuentro para los amantes de la música procesional, fomentando la cultura cofrade y el apoyo a las formaciones musicales que acompañan cada año a las hermandades en la calle.

El donativo para asistir al concierto será de 5 euros, cantidad destinada a cubrir los gastos del auditorio. Las entradas pueden reservarse en la Casa de Hermandad del Descendimiento, facilitando así la organización de esta interesante propuesta musical.