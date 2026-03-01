Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Codobeses en DubáiMontillanos en DubáiCCF-BaréinDirecto | Oriente PróximoGuerra de UcraniaLiderazgo femeninoIván AniaPolicía LocalEl tiempoPremios Goya
instagramlinkedin

Cofradías

El Vía Crucis designa a los hermanos que portarán al Cristo el Lunes Santo en Córdoba

Se ha celebrado un sorteo en una edición que ha recibido más solicitudes que nunca

El Vía Crucis designa a los hermanos que portarán al Cristo el Lunes Santo.

El Vía Crucis designa a los hermanos que portarán al Cristo el Lunes Santo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La casa hermandad del Vía Crucis acogió, el segundo viernes de Cuaresma, el sorteo para elegir a los «Hermanos de Cristo» que portarán la imagen del Cristo de la Salud por las calles de Córdoba el próximo Lunes Santo. Este año la hermandad ha recibido más solicitudes que nunca, incluyendo la de dos mujeres.

Tras la lectura de las normas se eligieron siete hermanos mediante extracción de números. El acto tuvo lugar en el salón de la hermandad, con gran expectación entre los asistentes, quienes debían estar presentes para participar en la elección.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  2. EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
  3. La Virgen de la Cabeza recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión
  4. Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
  5. Guía del Sábado de Pasión 2025 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  6. La lluvia acaba con la ilusión del esperado Sábado de Pasión en Córdoba
  7. La hermandad de San Rafael prepara la salida procesional del Custodio por las calles de Córdoba
  8. Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial

El Vía Crucis designa a los hermanos que portarán al Cristo el Lunes Santo

El Vía Crucis designa a los hermanos que portarán al Cristo el Lunes Santo

La hermandad de la Sentencia celebra el cincuentenario de la bendición de María Santísima de Gracia y Amparo

Ignacio Sierra Quirós ensalza la tradición del costal en una nueva edición del Pregón del Costalero

Ignacio Sierra Quirós ensalza la tradición del costal en una nueva edición del Pregón del Costalero

Córdoba acoge tres conciertos de marchas procesionales el sábado 28 de febrero en distintos templos

Córdoba acoge tres conciertos de marchas procesionales el sábado 28 de febrero en distintos templos

La hermandad del Nazareno lamenta el fallecimiento de Fermín Pérez, un referente de la Semana Santa cordobesa

La hermandad del Nazareno lamenta el fallecimiento de Fermín Pérez, un referente de la Semana Santa cordobesa

Jonathan Sánchez expone su obra cartelística en Córdoba

Agenda cofrade en Córdoba: la hermandad de La Cena estrena este domingo marcha para su titular mariana

Agenda cofrade en Córdoba: la hermandad de La Cena estrena este domingo marcha para su titular mariana

Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto

Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto
Tracking Pixel Contents