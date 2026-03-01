Cofradías
El Vía Crucis designa a los hermanos que portarán al Cristo el Lunes Santo en Córdoba
Se ha celebrado un sorteo en una edición que ha recibido más solicitudes que nunca
La casa hermandad del Vía Crucis acogió, el segundo viernes de Cuaresma, el sorteo para elegir a los «Hermanos de Cristo» que portarán la imagen del Cristo de la Salud por las calles de Córdoba el próximo Lunes Santo. Este año la hermandad ha recibido más solicitudes que nunca, incluyendo la de dos mujeres.
Tras la lectura de las normas se eligieron siete hermanos mediante extracción de números. El acto tuvo lugar en el salón de la hermandad, con gran expectación entre los asistentes, quienes debían estar presentes para participar en la elección.
