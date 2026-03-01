Cincuenta años en San Nicolás

La hermandad de la Sentencia vivió uno de los capítulos más significativos de su historia contemporánea con la llegada de la Virgen de Gracia y Amparo hace ahora cincuenta años, una incorporación que transformó profundamente la vida espiritual de la corporación del Lunes Santo.

La presencia de la sagrada imagen en el seno de la cofradía está estrechamente ligada a la figura del recordado fray Ricardo de Córdoba, impulsor decisivo de la iniciativa. Fue él quien rescató la talla de los sótanos de la parroquia de San Nicolás de la Villa, donde permanecía prácticamente olvidada. Su mediación, como recuerdan algunos hermanos de la época, resultó providencial para que la hermandad pudiera incorporar una dolorosa a su patrimonio devocional.

La Virgen de Gracia y Amparo, en su palio actual. / Framar / Chencho Martínez / Francisco González

La imagen de María Santísima de Gracia y Amparo es una obra anónima fechada a mediados del siglo XVIII. Procede del antiguo convento de la Victoria, donde ya figuraba en los inventarios bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios. Décadas más tarde reaparece en los inventarios de la parroquia de San Nicolás, en los años cincuenta, esta vez bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores.

Una vez acordada su llegada a la hermandad de la Sentencia, su restauración fue encomendada al pintor Rafael Ortiz Meléndez Valdés, quien percibió treinta mil pesetas por su intervención. Los trabajos devolvieron a la imagen su esplendor original y prepararon el camino para su presentación oficial al culto. La bendición tuvo lugar el 31 de mayo de 1976, en una ceremonia oficiada por Alonso García Molano. Para aquella jornada histórica, la Virgen lució una corona perteneciente a la Virgen del Rosario de la Expiración, cedida expresamente para el acto.

La advocación de Gracia y Amparo fue elegida entre varias propuestas planteadas por fray Ricardo, siendo la que mayor respaldo obtuvo entre los cofrades por su fuerza espiritual y su cercanía devocional. Años más tarde, el propio fray Ricardo recordaba en un artículo en la revista Córdoba Cofrade cómo aquel nombre sintetizaba el sentimiento filial que la hermandad deseaba expresar hacia su nueva Madre.

La Virgen de Gracia y Amparo, en San Nicolás. / Framar / Chencho Martínez / Francisco González

En 1979, la Virgen realizó su primera estación de penitencia. Lo hizo con ajuar prestado, en una salida marcada por la ilusión y el esfuerzo colectivo de una hermandad que comenzaba a escribir una nueva etapa de su historia.

Desde entonces, la Virgen de Gracia y Amparo se ha consolidado como uno de los principales referentes devocionales de la hermandad y uno de los ejes de su identidad corporativa.

Programa de actos

Para celebrar esta efeméride, la hermandad ha preparado un variado programa de actos. Así, el calendario se abrió con el tercer ciclo de conferencias La Virgen María, modelo de Gracia y Madre del Amparo, celebrado en el Real Círculo de la Amistad.

Para conmemorar esta efeméride, la hermandad ha preparado un completo programa de actos que se desarrollará a lo largo de los próximos meses, combinando actividades de carácter religioso, cultural y social.

A lo largo de los próximos meses se celebrarán distintos eventos. Entre ellos destacan la bendición de los azulejos de los Sagrados Titulares en la Casa de Hermandad, la presentación de los nuevos varales del palio, obra de Ramón León bajo diseño de Javier Sánchez de los Reyes, un concurso de dibujo infantil y la entronización de María Santísima de Gracia y Amparo en el altar mayor de la parroquia de San Nicolás de la Villa, donde permanecerá hasta diciembre.

El año del Cincuentenario tendrá un marcado carácter solidario, con la construcción de un pozo y una planta potabilizadora en la Amazonía peruana, en colaboración con la Comunidad de la Sagrada Familia y bajo el asesoramiento del consiliario de la hermandad, Antonio Evans. La celebración concluirá con cultos solemnes en honor a la Virgen durante la festividad de la Inmaculada Concepción, como acción de gracias por cincuenta años de devoción.