Tradiciones
Ignacio Sierra Quirós ensalza la tradición del costal en una nueva edición del Pregón del Costalero
El sacerdote y párroco de la Fuensanta reafirma el arraigo y la vigencia de esta tradición en Córdoba
La ciudad acogió una nueva edición del Pregón del Costalero Ciudad de Córdoba, una cita ya consolidada en la Cuaresma. El acto se celebró en la parroquia de San Juan y Todos los Santos, La Trinidad, donde se dieron cita numerosos costaleros y cofrades vinculados al mundo de las hermandades y especialmente del costal.
En esta ocasión, el pregón estuvo a cargo del sacerdote y párroco de la Fuensanta Ignacio Sierra Quirós, estrechamente vinculado al ámbito cofrade y al trabajo del costal.
Pone en valor el esfuerzo de los costaleros
Durante su intervención, el pregonero puso en valor el esfuerzo de los costaleros, destacando su compromiso, entrega y espíritu de servicio bajo las trabajaderas.
La nueva edición del pregón del costalero volvió a ensalzar la figura del costalero reafirmando el arraigo y la vigencia de esta tradición en Córdoba.
