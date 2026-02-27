La hermandad del Nazareno lamenta el fallecimiento de Fermín Pérez, un referente de la Semana Santa cordobesa

La hermandad del Nazareno ha informado este viernes del fallecimiento de Fermín Pérez Martínez, a los 67 años de edad, pregonero de la Semana Santa de Córdoba en el año 1989, Cofrade Ejemplar en el año 2014, y uno de sus hermanos "más queridos y admirados".

La hermandad recuerda en su web oficial, que "Fermín era un gran enamorado de nuestra cofradía, a la que se acercó siendo muy joven en la década de los 70 y quedó totalmente prendado de su historia y de sus sagradas imágenes". En ese sentido, añade que tenía "un cariño especial por Nuestra Señora de la Soledad, 'su Soledad', que vistió con mimo y esmero durante 50 años".

Asimismo, la cofradía señala que Fermín Pérez colaboró con las Hermanas Hospitalarias Franciscanas de Jesús Nazareno en la causa de beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina, participando activamente en las distintas comisiones que se constituyeron a lo largo de los años.

Voz de la Semana Santa cordobesa

Fermín Pérez participó poniendo su voz a numerosos actos cofrades de la Agrupación de Cofradías y de muchas hermandades de la capital y de la provincia. "Su inconfundible voz, grave, profunda y pausada ha servido para narrar los momentos más importantes de la historia reciente de nuestra cofradía y de la Semana Santa cordobesa", señala la hermandad del Nazareno.

Maestro de profesión, su vocación de investigador e historiador le llevó a realizar multitud de estudios y artículos sobre la Semana Santa de Córdoba en general y sobre la cofradía de Jesús Nazareno y San Bartolomé en particular.

Noticias relacionadas

"Se nos ha marchado a la Casa del Padre uno de nuestros hermanos más queridos y admirados -dice la hermandad- y que será recordado con mucho cariño por todos los cofrades de Jesús Nazareno".