Córdoba acoge tres conciertos de marchas procesionales el sábado 28 de febrero en distintos templos

Este sábado, día 28 de febrero, Córdoba acogerá tres conciertos de marchas procesionales en distintos templos de la ciudad.

Coronación de Espinas

Así, en la parroquia de San Antonio de Padua, tras el quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Humilde en su Coronación de Espinas, titular de la hermandad de la Merced, se celebrará un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas, que comenzará alrededor de las 21.30 horas.

Caído Fuensanta

De manera paralela, en el Santuario de la Virgen del Carmen (San Cayetano), tras el quinario de Nuestro Padre Jesús Caído, tendrá lugar otro concierto de marchas procesionales interpretado por la Banda de Cornetas y Tambores Caído Fuensanta. Durante esta actuación, la banda estrenará la marcha Soledad, compuesta por José María Sánchez Martín y dedicada a la titular mariana de la hermandad de Jesús Caído.

Redención

A las 17.30 horas, la parroquia de San Fernando (Huerta de la Reina) acogerá un concierto de marchas procesionales en honor a los titulares de la hermandad de la Estrella a cargo de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención.

Durante el transcurso del concierto, la agrupación estrenará la marcha Yo Soy la Redención, obra del compositor Alejandro Pedraza, dedicada a la imagen titular de la hermandad.