La Fuensanta vivirá la segunda edición de Cocineros con Bondad

Aún quedan entradas para asistir a la segunda edición de “Cocineros con Bondad”, la gran cita gastronómica solidaria que se celebrará el próximo 8 de marzo en las instalaciones del colegio Maristas de Córdoba, organizada por la Pro hermandad de la Bondad.

La iniciativa regresa tras el éxito de su primera convocatoria con el objetivo de consolidarse como el evento gastronómico solidario más destacado del calendario cordobés. En esta ocasión volverán a reunirse algunos de los mejores cocineros del panorama nacional, muchos de ellos distinguidos con Estrellas Michelin, Soles Repsol, Bib Gourmand Michelin y Soletes Repsol, además de otros reconocimientos de máximo prestigio tanto en España como en el ámbito internacional.

En total serán 21 chefs los que participen en este almuerzo solidario, aportando su talento y compromiso a una jornada que conjuga alta cocina y acción social.

El formato permitirá a los asistentes degustar un menú compuesto por 21 elaboraciones en formato cóctel, una creación por cada chef, incluyendo todas las bebidas, por un precio de 80 euros por comensal.

El objetivo del evento es doble. Por un lado, recaudar fondos para continuar con la ejecución del paso de misterio de la pro-hermandad de la Bondad con sede en la parroquia de la Fuensanta y por otro, realizar una importante aportación a la labor social que desarrolla la pro-hermandad en su entorno más cercano.

En la pasada edición, la corporación entregó 9.500 euros a Cáritas Parroquial, reafirmando así su compromiso con la caridad .